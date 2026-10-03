ORBETELLO – Studenti delle scuole medie dell’Isola del Giglio, di Castell’Azzara, Sorano e Pitigliano sono diventati registi e autori di due docufilm. I loro lavori saranno proiettati giovedì 8 ottobre alle 10 al Supercinema di Orbetello, in corso Italia 219, nell’evento conclusivo del progetto “Microcosmi”.

Il progetto

“Microcosmi” è promosso dall’Istituto Comprensivo Monte Argentario-Giglio in rete con l’IC Pitigliano-Umberto I, nell’ambito dell’azione “Visioni fuori luogo” del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal MiC. L’obiettivo è trasformare l’isolamento geografico dei contesti insulari e interni della Maremma in un’opportunità pedagogica e culturale, attraverso l’alfabetizzazione al linguaggio cinematografico e audiovisivo.

Guidati da docenti ed esperti del settore, gli studenti hanno realizzato due docufilm: “Microcosmi: appunti per un documentario sull’Isola del Giglio” e “Microcosmi: Castell’Azzara, Sorano, Pitigliano”. In entrambi i lavori, l’educazione all’audiovisivo diventa strumento di inclusività, coesione sociale e contrasto alla dispersione scolastica nelle aree periferiche.

Il programma dell’8 ottobre

La mattinata si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali delle dirigenti scolastiche Laura Valenza e Anna Rosa Conti. Alle 10.20 Sara Magiotti e Martina Giulietti presenteranno il progetto. Alle 10.30 sarà proiettato il primo cortometraggio realizzato dalla scuola secondaria dell’Isola del Giglio, seguito alle 11.10 dal secondo docufilm degli studenti di Castell’Azzara, Sorano e Pitigliano.