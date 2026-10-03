GROSSETO – Una violenta lite tra un uomo e una donna. Tanto che i vicini hanno temuto che la donna fosse stata aggredita e hanno chiamato il 112.

L’intervento in zona Cottolengo

Ieri sera in un piccolo parco verde tra via Scansanese e via Pietri, a Grosseto, nella zona del Cottolengo, forze dell’ordine e ambulanza del 118 sono intervenuti dopo una segnalazione che parlava di un’aggressione a una donna incinta.

La versione della donna

Una volta sul posto i carabinieri hanno parlato con la donna che ha negato ogni tipo di aggressione e ha parlato solo di un acceso diverbio tra lei e l’uomo.

Le indagini

Le indagini sono ancora in corso.

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