GROSSETO – E’ arrivata all’ottava di campionato la prima battuta d’arresto del Grosseto, in un campionato di Serie C difficile ed impegnativo (foto di Paolo Orlando). Al Carlo Zecchini finisce 3-1 per la Sambenedettese, presentatasi ultima e con un nuovo allenatore ma brava a spolverare blasone e mestiere ed imporsi. Ospiti in doppio vantaggio in appena un quarto d’ora, con Piccoli e Sgarbi a braccia alzate.

Non mancano occasioni per i torelli, che però sbagliano sottoporta e, nel recupero della prima frazione di gioco, anche dagli undici metri con Gori che si fa respingere la sfera da Krapikas.

Nella ripresa la musica non cambia e Candellori firma lo 0-3. Girandola di sostituzioni tra le fila dei locali: proprio il nuovo entrato Mastroianni accorcia le distanze alla mezz’ora. Stavolta però, niente rimonta per i biancorossi, che non riescono ad imbastire azioni pericolose contro un avversario motivato e in forma.

GROSSETO: Marcu, Sabattini, Damiani, Gori, Montini, Ampollini, Brenna, Gaddini, Andreoli, Mannelli, Fabri. A disposizione: Cabella, Menicucci, Mastroianni, Fiorini, Fiorani, Lorenzini, Alfani, Fantaucci, Ciraudo, Tosi, Lorenzelli, Amedeo, Hasani, Mastacchi, Della Mora. All. Indiani.

SAMBENEDETTESE: Krapikas, Zini, Chelli, Piccoli, Sgarbi, Marranzino, Pezzola, Candellori, Nicoli, Toure, Magnaghi. A disposizione: Cultraro, Faggioli, Tunjov, Stabile, Plicco, Perrotta, Buljan, Kosijer. All. D’Alesio.

ARBITRO: Totaro di Lecce; assistenti Li Vigni di Seregno e Nechita di Lecco.

MARCATORI: 9′ Piccoli, 15′ Sgarbi, 12′ st Candellori, 31′ st Mastroianni

NOTE: 2261 gli spettatori presenti (fra cui 200 ospiti e 816 abbonati); ammoniti Nicoli, Ampollini, Zini, Sabattini, Pezzola, Damiani, Fantacci, Fiorani, Krapikas. Al 47′ Gori si fa respingere un rigore.