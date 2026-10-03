GROSSETO – Incidente stradale questa sera in città. Coinvolti un’auto e un motorino.

Lo scontro in viale Einaudi

Lo scontro è avvenuto in viale Einaudi, a Grosseto, e ha visto protagonisti un’auto e un motorino.

Il ferito

A restare ferito è stato un ragazzo di 20 anni. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Grosseto, insieme all’automedica del 118 e all’ambulanza Humanitas. Presente anche la Polizia municipale per i rilievi, che serviranno a ricostruire la dinamica dell’incidente.

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