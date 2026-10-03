CAMPAGNATICO – Una donna di 60 anni è stata trasferita in codice giallo al Dipartimento di emergenza e accettazione (Dea) di Grosseto dopo un incidente stradale che ha coinvolto una moto sulla strada statale 223, nel comune di Campagnatico.

L’allarme e l’incidente sulla statale 223

L’allarme è scattato alle 18.34 per lo scontro che ha coinvolto una moto lungo la strada statale 223, nel territorio comunale di Campagnatico.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le forze dell’ordine e l’ambulanza India della Misericordia di Paganico. Alle forze dell’ordine spetta ora ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La donna trasferita al Dea di Grosseto

La donna di 60 anni è stata trasferita al pronto soccorso di Grosseto in codice giallo, che indica una condizione di media gravità.

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