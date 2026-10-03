GROSSETO – In vista delle prossime elezioni amministrative, la Grande Coalizione Civica I Love Grosseto segna una svolta netta nel panorama politico locale e nazionale: i cittadini non sono semplici spettatori da “ascoltare”, ma protagonisti attivi e co-autori delle scelte per il futuro della città.

Attraverso la piattaforma “Grosseto Open Source”, ogni residente, associazione o impresa può accedere direttamente alle decisioni amministrative e inserire le proprie proposte per la città, i quartieri e le frazioni.

Mai più “libri dei sogni”: per la prima volta in Italia il programma incontra il Bilancio

La vera rivoluzione metodologica sta nel superamento delle tradizionali promesse elettorali. I partiti tradizionali presentano da sempre programmi ideologici che spesso si rivelano un “libro dei sogni” irrealizzabile. I Love Grosseto presenterà invece, prima del voto, il primo “DUP Zero” d’Italia.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) è lo strumento fondamentale e obbligatorio che ogni Comune deve approvare per legge per gestire soldi e cantieri. Unendo direttamente il programma elettorale al DUP, la coalizione metterà nero su bianco per ogni singola proposta:

Le risorse economiche necessarie per realizzarla (sostenibilità finanziaria);

per realizzarla (sostenibilità finanziaria); I tempi precisi di realizzazione (programmazione temporale);

(programmazione temporale); La fattibilità tecnica reale.

Un bene comune aperto a tutti, anche agli avversari

Nessun steccato ideologico o gabbia di partito: le buone idee per Grosseto non hanno colore. La coalizione si impegna formalmente ad analizzare e integrare nel proprio piano di governo anche le proposte valide che dovessero giungere dagli avversari politici, mettendo la concretezza e il bene della città al di sopra di ogni interesse di parte.

Come partecipare e scegliere le priorità

Partecipare alla costruzione del programma-bilancio della città è facilissimo:

Step 1 – Inserisci la tua proposta: Sul sito ilovegrosseto.it è presente un modulo semplice per proporre interventi su strade, sociale, verde, scuole, cultura e quartieri. Step 2 – Decidi le priorità con il Simulatore a “100 Gettoni”: I cittadini hanno a disposizione uno strumento interattivo con 100 gettoni virtuali per scegliere direttamente come distribuire il budget comunale tra le varie voci di spesa, indicando su cosa investire prioritariamente i fondi pubblici.

Step 3 – Monitoraggio in tempo reale: Con il Cruscotto di Trasparenza, ognuno potrà verificare lo stato di avanzamento della propria proposta, vedendo come e quando viene trasformata in un impegno di bilancio vero e proprio.

«Non chiediamo un voto a scatola chiusa su vaghe promesse», dichiarano i rappresentanti di I Love Grosseto. «Offriamo ai grossetani un piano di governo solido, già quantificato nei costi e nei tempi, e costruito insieme a chi questa città la vive ogni giorno. Invitiamo tutti a collegarsi e a decidere insieme il futuro di Grosseto.»

Per inviare proposte: https://www.ilovegrosseto.it/programma/#cittadini