MARITTIMA – «Chiediamo il commissariamento del Comune». È netta la posizione dei consiglieri comunali di opposizione Paolo Mazzocco e Sandro Poli dopo la pubblicazione della deliberazione della Corte dei conti sui rendiconti del Comune.

La pronuncia riguarda più esercizi finanziari, ma l’opposizione concentra l’attenzione soprattutto sul 2024, primo rendiconto approvato dall’attuale amministrazione. Il Comune aveva determinato una parte disponibile positiva di 185.409,75 euro e nella relazione della Giunta si parlava di «avanzo libero». La Corte ha invece rideterminato quella stessa parte disponibile in un disavanzo di 273.792,34 euro: uno scostamento complessivo di 459.252,09 euro.

«È questo il punto sul quale chiediamo risposte chiare – affermano Mazzocco e Poli –. Si passa da un avanzo a un disavanzo, con uno scostamento di quasi mezzo milione di euro. Vogliamo sapere come si sia arrivati a questo risultato e quali conseguenze potrà avere sui conti del Comune nei prossimi anni».

IL NODO DELLA RISCOSSIONE

Tra i rilievi c’è il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Per il 2024 la Corte contesta il periodo utilizzato nel calcolo e ridetermina il fondo minimo congruo, con la necessità di un maggiore accantonamento di circa 230mila euro. La magistratura contabile evidenzia inoltre la crescita dei residui attivi dei titoli I e III: circa 8,7 milioni nel 2023, 9 milioni nel 2024 e 9,5 milioni nel 2025. Un dato che Poli e Mazzocco mettono a confronto con la relazione della Giunta al rendiconto 2024, nella quale si parlava di «ottimo andamento della riscossione».

Proprio sulla riscossione i due consiglieri avevano chiesto da mesi di conoscere la consistenza dei crediti del Comune, le somme recuperate, gli eventuali stralci e le azioni intraprese. Il 26 agosto avevano presentato una richiesta formale di accesso agli atti. Secondo quanto riferiscono, la documentazione non è stata consegnata, con il richiamo dell’Amministrazione alla tutela della privacy per le singole posizioni. La richiesta è stata successivamente ripresentata.

«Non chiedevamo informazioni per curiosità, ma documenti necessari a esercitare il nostro ruolo di consiglieri comunali. Alla luce dei rilievi della Corte, quelle domande diventano ancora più urgenti».

Il 15 settembre il Comune ha inoltre affidato per 24 mesi un servizio specialistico di supporto alla riscossione coattiva per IMU, TARI, Canone unico e imposta di soggiorno. La successione temporale è un fatto; dagli atti non emerge invece un nesso causale tra le iniziative dell’opposizione e la decisione dell’Ente.

LA CORTE: DATI «NON ESAURIENTI E FRAMMENTATI»

Un altro passaggio della deliberazione riguarda direttamente l’istruttoria. La Corte scrive che l’attività di verifica è stata condizionata da una «elaborazione non esauriente e frammentata» dei prospetti richiesti. Richiama inoltre le ripetute modifiche dei dati, la «scarsa motivazione e inadeguata illustrazione» e invita il Comune a una «più adeguata considerazione delle richieste formulate».

«È un passaggio che consideriamo particolarmente grave – affermano Mazzocco e Poli –. La stessa Corte descrive un’istruttoria condizionata da dati non esaurienti e frammentati, ripetutamente modificati e non adeguatamente illustrati. Per noi emerge una totale mancanza di trasparenza su una vicenda che riguarda direttamente i conti pubblici».

GLI EFFETTI SUI PROSSIMI BILANCI

Resta poi l’interrogativo sugli effetti della rideterminazione del risultato 2024. «Vogliamo sapere se questo determinerà minori margini finanziari nei prossimi bilanci e se potrà incidere sulle risorse destinate a servizi, manutenzioni e interventi per la comunità». La Corte non afferma che vi saranno automaticamente tagli ai servizi, ma stabilisce che le rideterminazioni dovranno essere considerate nei successivi documenti contabili e rinvia ai futuri controlli la verifica degli effetti sugli esercizi seguenti.

«QUANDO IL COMUNE HA RICEVUTO LA DELIBERAZIONE?»

Poli e Mazzocco sollevano infine una questione istituzionale. La deliberazione è stata decisa il 25 giugno 2026 e depositata in Segreteria il 2 luglio; il dispositivo ne prevede la trasmissione al Consiglio comunale, al sindaco e all’organo di revisione.

«Abbiamo appreso questa vicenda attraverso gli organi di informazione. Chiediamo di sapere quando il Comune abbia materialmente ricevuto la deliberazione, quando ne sia stato informato il Consiglio comunale e perché un atto di questa rilevanza non sia stato immediatamente portato all’attenzione dei consiglieri».

Per l’opposizione il quadro politico nasce dunque dall’insieme degli elementi: la rideterminazione del risultato 2024, i rilievi sul FCDE, le richieste di accesso agli atti sulla riscossione, le criticità evidenziate dalla Corte nell’istruttoria e gli interrogativi sui tempi con cui la pronuncia è stata portata a conoscenza del Consiglio.

«Chiediamo il commissariamento del Comune. Riteniamo che sarebbe politicamente più dignitoso anticiparlo con un corale atto di dimissioni dell’Amministrazione. Dopo quanto emerso, i cittadini di Massa Marittima hanno diritto di conoscere fino in fondo la reale situazione dei conti del loro Comune».