SORANO – Sarà inaugurato lunedì 5 ottobre alle 18.30 l’Ostello Rifugio delle Contee a San Giovanni delle Contee, struttura recuperata attraverso un progetto di riqualificazione finanziato dal Far Maremma e destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per l’accoglienza nel territorio comunale di Sorano.

Dopo i lavori di riqualificazione, il Comune di Sorano è intervenuto con ulteriori opere e acquisti necessari a rendere la struttura pienamente fruibile: è stata acquistata la cucina, sono stati lucidati i pavimenti e ripristinati i battiscopa ed è stata effettuata la pulizia degli spazi esterni.

L’apertura dell’ostello consente così di mettere a disposizione una struttura ricettiva particolarmente adatta a camminatori, cicloturisti e a quanti scelgono di conoscere questa parte della Maremma attraverso forme di turismo lento. San Giovanni delle Contee rappresenta inoltre un punto importante per il progetto della Via Gregoriana, il cammino che il Comune di Sorano sta portando avanti insieme al Cai e che punta a valorizzare sentieri, borghi e patrimonio storico e paesaggistico del territorio.

«Con l’apertura dell’Ostello Rifugio delle Contee restituiamo alla comunità e ai visitatori una struttura che può avere una funzione concreta per San Giovanni delle Contee e per tutto il territorio – dichiara il sindaco Barbara Belcari –. Abbiamo voluto completare il percorso di riqualificazione con alcuni interventi e acquisti a carico del Comune, perché l’ostello potesse essere realmente utilizzato. La sua posizione si presta in modo particolare all’accoglienza di chi viaggia a piedi o in bicicletta e si inserisce nel lavoro che stiamo portando avanti sulla Via Gregoriana insieme al Cai».

La gestione dell’Ostello Rifugio delle Contee è stata affidata al Comitato Festeggiamenti di San Giovanni delle Contee, dopo le precedenti procedure per l’affidamento della struttura andate deserte.

L’inaugurazione è in programma lunedì 5 ottobre alle 18.30 a San Giovanni delle Contee ed è aperta a tutta la popolazione.