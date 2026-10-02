CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un intervento di manutenzione ordinaria ha interessato il fosso Valborgina, nel comune di Castiglione della Pescaia.
Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha rimosso la vegetazione infestante in eccesso nella sezione idraulica, per garantire il regolare deflusso delle acque.
L’intervento rientra nel piano delle attività di bonifica (unità idrografica Pianura Grossetana) ed è stato realizzato nel rispetto delle direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua.