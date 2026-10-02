SORANO – Prenderanno il via lunedì 5 ottobre i lavori di messa in sicurezza e valorizzazione della Via Cava di San Rocco, nell’ambito del progetto di conoscenza e riscoperta del territorio delle Colline del Fiora.

L’intervento prevede una serie di opere finalizzate a rendere più sicuro e fruibile il percorso: lavori selvicolturali, abbattimento controllato di alberature, disgaggi e consolidamento delle pareti rocciose, installazione di reti corticali e chiodature, opere di ingegneria naturalistica e interventi per migliorare la percorribilità del sentiero.

Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza, con ordinanza del sindaco Barbara Belcari è stata disposta la chiusura temporanea della Via Cava di San Rocco al transito pedonale e a qualsiasi altra forma di accesso pubblico a partire da lunedì 5 ottobre e fino alla conclusione dei lavori e al ripristino delle condizioni di piena sicurezza del percorso.

Durante il periodo dei lavori potranno comunque essere previste riaperture temporanee nei giorni festivi o nei periodi di sospensione del cantiere. L’accesso sarà consentito esclusivamente dopo la verifica delle condizioni di sicurezza da parte della direzione dei lavori, d’intesa con l’impresa esecutrice. Qualora queste condizioni non siano garantite, la chiusura resterà in vigore anche nei giorni festivi.

«Si tratta di un intervento importante su uno dei percorsi più caratteristici del nostro territorio – dichiara il sindaco Barbara Belcari –. I lavori consentiranno di intervenire sulla sicurezza e sulla percorribilità della Via Cava di San Rocco, tutelando un luogo di grande valore per Sorano. La chiusura temporanea è necessaria per permettere all’impresa di lavorare in condizioni adeguate e garantire la sicurezza delle persone. Chiediamo quindi la collaborazione di cittadini e visitatori per tutta la durata del cantiere».

I lavori sono stati affidati dall’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora alla ditta Geosolutions Garfagnana S.r.l. Al termine dell’intervento la riapertura definitiva della Via Cava avverrà dopo la verifica delle condizioni di sicurezza e percorribilità.