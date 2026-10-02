SCANSANO – L’Auser di Scansano compie 20 anni e li festeggia con un pomeriggio ricco di eventi, organizzato con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, che vedrà la presenza dei vertici nazionali, regionali e provinciali dell’associazione, accolti anche dai rappresentanti del Comune.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre quando, alle 15, la sede Auser di Scansano, in via Diaz, sarà intitolata a Fabrizio Tiberi. Saranno presenti, oltre alla sindaca Maria Bice Ginesi e alla giunta scansanese, anche Enrico Piron, presidente nazionale di Auser, Renato Campinoti, presidente regionale, Franco Miglianti, presidente provinciale, e Carlo Pellegrini, presidente di Auser Scansano.

“Siamo molto lieti di celebrare questa ricorrenza alla presenza dei presidenti nazionale e regionale di Auser, oltre che dei vertici locali dell’associazione e dei tanti volontari”, commenta la sindaca Maria Bice Ginesi. “Si tratta di un’associazione molto attiva sul nostro territorio, come abbiamo avuto modo di sottolineare, che concorre non solo a mantenere presidi di socialità fondamentali per una comunità come la nostra, ma anche a offrire una serie di servizi ai cittadini, soprattutto a quelli più fragili, che spesso soffrono della mancanza di presidi di prossimità sul territorio”.

Con sei sedi attive sul territorio comunale, 67 volontari che mettono a disposizione tempo e competenze per gli altri e circa 750 associati, Auser Scansano odv è una delle associazioni più vivaci del territorio.

“L’evento di domenica – commenta Carlo Pellegrini, presidente di Auser Scansano – sarà un momento di celebrazione del traguardo raggiunto, ma anche di riconoscimento per i nostri volontari. Sarà inoltre un’occasione per ricordare la figura di Tiberi, persona sensibile ai problemi degli altri e socio di Auser e promotore della nascita dell’Auser di Scansano”.

Dopo l’intitolazione della sede a Tiberi, la giornata proseguirà al Teatro Castagnoli, dalle 15.30, con un evento condotto da Carlo Sestini. Oltre agli ospiti sopracitati, ci saranno musica, intrattenimento e il racconto, con l’aiuto di molti invitati, delle tappe che, in questi due decenni, hanno caratterizzato l’attività di Auser.

Auser Scansano, attraverso le sei sedi del capoluogo, Pomonte, Pancole, Baccinello, Poggioferro e Polveraia, due delle quali concesse a titolo gratuito dall’Amministrazione comunale, organizza occasioni di incontro e socializzazione, aiuta i cittadini nel disbrigo delle pratiche burocratiche, fornisce assistenza per l’utilizzo dei servizi pubblici digitali, garantisce il trasporto sociale per chi ha bisogno di sostegno nello svolgimento delle attività quotidiane e assicura il servizio di navetta dalle frazioni di Montorgiali e Poggioferro verso Scansano, e ritorno, ogni venerdì.