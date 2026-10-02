MONTEROTONDO MARITTIMO – Sono in corso le ricerche di un uomo disperso in una zona boscata in località Frassine. Si tratta di un uomo di circa 40 anni, di nazionalità tedesca.
Le ricerche dell’uomo disperso
Sul posto è presente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica, insieme ai carabinieri della compagnia di Follonica. Inoltre, dalla sede centrale del Comando di Grosseto sta partendo un furgone per l’allestimento del posto di comando avanzato: una sorta di centrale operativa da campo, dalla quale verranno coordinate tutte le operazioni di ricerca.
Elicottero, cani e droni
Le ricerche si svolgono anche dall’alto. Sull’area, infatti, è operativo l’elicottero Drago 71 del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Cecina, impegnato nel sorvolo della zona.
In più, i vigili del fuoco hanno attivato il nucleo cinofili e le unità Sapr, cioè i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, più comunemente chiamati droni. Si tratta di strumenti particolarmente utili nelle zone boscate, dove la vegetazione rende difficile individuare una persona da terra.
Seguiranno aggiornamenti.
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