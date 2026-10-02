ORBETELLO – “Salviamo la laguna di Orbetello, salviamo Orbetello”. È questo il titolo della petizione che il comitato civico Orbetello Bene Comune presenterà alla Commissione Petizioni del Parlamento europeo.

L’iniziativa sarà illustrata sabato 3 ottobre, a partire dalle 9.30, durante un’assemblea pubblica organizzata alla Piazza delle Idee, in via Mazzini 23.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini e, nelle intenzioni del comitato, rappresenta un momento per approfondire i contenuti della petizione e sostenere la raccolta delle firme. “Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, per approfondire la sostanza di questa istanza civica e per dare forza con la presenza e con le loro firme a questo strumento democratico”, spiega Orbetello Bene Comune.

La petizione alla Commissione europea

Il progetto, spiega il comitato, nasce dalle istanze portate avanti pubblicamente già dallo scorso anno e dalla volontà di coinvolgere direttamente i cittadini nelle scelte relative alla tutela ambientale della laguna e del territorio.

“Questo progetto nasce sulla scia delle istanze avanzate pubblicamente dal nostro Comitato sin dallo scorso anno e dalla volontà da parte dei Cittadini di far valere finalmente il proprio ruolo in una fase critica per le scelte politiche che riguardano l’ambiente e la sua salvaguardia sul nostro territorio”, sottolinea Orbetello Bene Comune.

Il modello del Mar Menor

Per elaborare la petizione, il comitato ha preso come riferimento quanto realizzato in Spagna, nella regione di Murcia, per il Mar Menor, una laguna costiera che Orbetello Bene Comune considera simile alla laguna di Orbetello, seppure di dimensioni maggiori.

“Abbiamo studiato quanto realizzato in Spagna, nella regione di Murcia, per il Mar Menor, laguna costiera simile alla nostra laguna ma molto più grande”, spiega il comitato. Secondo quanto riportato nella nota, in quel caso i cittadini organizzati avrebbero ottenuto l’intervento della Commissione Petizioni del Parlamento europeo, seguito dall’approvazione di una legge nazionale dedicata e dallo stanziamento di oltre 400 milioni di euro per il ripristino delle condizioni naturali, la gestione e lo sviluppo sostenibile dell’area.

La raccolta delle firme

Il testo della petizione è stato già illustrato ai cittadini interessati nel corso di alcuni incontri preliminari. Durante l’assemblea di sabato saranno presenti i collaboratori del progetto, alcuni fisicamente e altri da remoto, con l’obiettivo di approfondire i contenuti del documento e dei relativi allegati.

Al termine della presentazione sarà possibile firmare la petizione direttamente alla Piazza delle Idee. La raccolta proseguirà poi nella stessa sede e attraverso iniziative specifiche organizzate sul territorio comunale e anche oltre i confini di Orbetello.

“Possono sottoscriverla tutti i cittadini della Ue”, precisa il comitato.

La firma anche online

A partire da sabato 3 ottobre, il comitato annuncia inoltre la possibilità di consultare e scaricare il testo della petizione e gli allegati attraverso il proprio sito internet e di procedere alla firma digitale attraverso il portale Petizioni del Parlamento europeo, utilizzando un sistema di autenticazione digitale come Spid o Cie.

“Quindi vi attendiamo per essere partecipi della nostra Assemblea”, è l’invito rivolto da Orbetello Bene Comune ai cittadini.

L’appuntamento è per sabato 3 ottobre alle 9.30, alla Piazza delle Idee, in via Mazzini 23 a Orbetello.