GROSSETO – Ottobre, mese della prevenzione, ricorda quanto sia importante sottoporsi a controlli regolari: il tumore al seno può essere prevenuto o accertato nella sua fase iniziale, aumentando sensibilmente le percentuali di guarigione.

Lilt for Women – Campagna nastro rosa è l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla informazione sulla prevenzione del tumore al seno.

La Lilt di Grosseto, una delle 105 province nazionali operative, in prima linea nella lotta contro i tumori, organizza presso la propria sede giornate di screening gratuiti di ecoseno con medico specialista.

Il Direttore sanitario dottor Bruno Mazzocchi sottolinea come la prevenzione debba diventare una cultura consolidata, per ridurre i rischi di tumore e altre patologie, e precisa che presso la sede Lilt è possibile effettuare screening con l’obiettivo della diagnosi precoce e partecipare a incontri informativi per educare a un sano stile di vita (alimentazione, attività fisica, ecc.).

L’edizione di quest’anno si arricchisce e inserisce nelle attività dedicate a “Ottobre Rosa” la dottoressa Roberta Mucci per le consulenze relative alla riabilitazione del pavimento pelvico.

Quello di Ottobre Rosa è un appuntamento importante se non imperativo, anche per le più giovani, per vincere insieme uno dei tumori femminili più diffusi e devastanti: una battaglia che Lilt porta avanti da sempre, dichiara la Direttrice Barbara Bricca, che quest’anno vede anche il restyling del fiocchetto rosa, simbolo storico della campagna.

Questa campagna nazionale, che sarà seguita da quella del “Novembre Azzurro”, punta a ridurre l’incidenza dei tumori, tenendo sotto controllo i fattori di rischio modificabili e rafforzando la capacità individuale di protezione attraverso comportamenti consapevoli e regolari controlli medici.

Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria Lilt Grosseto in via De Amicis 1, al numero 0564 453261 dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30.