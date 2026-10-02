GROSSETO – “Grosseto non ha bisogno di nuovo cemento, ma di rimettere in vita quello che già ha”. È questa, in poche parole, la proposta che la Filca Cisl di Grosseto avanza al Comune di Grosseto in vista del lavoro sul nuovo Piano operativo: istituire da subito un Tavolo permanente per l’Abitare e la Rigenerazione urbana.

“Viviamo un paradosso: da un lato famiglie, giovani e lavoratori schiacciati da affitti insostenibili e liste per l’edilizia popolare sature – spiega Paolo Masciarelli, della Filca Cisl Grosseto -, dall’altro ex aree industriali, edifici dismessi e caserme abbandonate lasciate al degrado. Recuperarle significa dare risposte concrete all’emergenza abitativa senza consumare un metro di suolo agricolo”.

Per la Filca Cisl la sfida è doppia: sociale e occupazionale. Riqualificare vuol dire creare social housing a canone calmierato, efficiente e sostenibile, ma anche generare lavoro stabile e sicuro per gli edili maremmani.

Le risorse ci sono se si fa sistema: partenariato pubblico-privato previsto dal nuovo Codice degli appalti, fondi immobiliari etici, Cassa depositi e prestiti, fondazioni bancarie, fondi europei Fest Toscana e fondi ministeriali. Un percorso che consentirebbe anche di creare occupazione di qualità.

“La nostra condizione è chiara: nessun cantiere – continua Masciarelli – senza legalità e sicurezza. Chiediamo l’applicazione del Ccnl Edilizia dei sindacati comparativamente più rappresentativi, verifica della congruità della manodopera, Durc, patente a crediti, badge di cantiere, formazione e rafforzamento di Rls e Rlsd. Basta dumping e lavoro nero”.

“Chiediamo al Comune di Grosseto di convocare il tavolo con i sindacati, le associazioni datoriali e le istituzioni, per cominciare a progettare e trasformare il cemento abbandonato in case per chi lavora”.