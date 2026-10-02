ORBETELLO – Lunedì 5 ottobre avrà inizio un intervento di derattizzazione straordinaria disposto dal Comune, in località Giannella, lungo la strada provinciale all’altezza dell’incrocio con la strada vicinale Del Pino.

Il provvedimento, come fa sapere il Comune di Orbetello tramite una nota, è stato adottato a seguito delle numerose segnalazioni relative a una forte presenza di roditori nella zona. Dopo un sopralluogo effettuato insieme alla ditta incaricata del servizio di derattizzazione delle vie, delle aree e dei giardini pubblici, è stata riscontrata la necessità di procedere con un intervento straordinario e mirato.

Le operazioni saranno effettuate dalla ditta incaricata a partire dalle prime ore della mattina di lunedì 5 ottobre e proseguiranno per il tempo necessario alla completa esecuzione dell’intervento, comunque non oltre il 5 novembre 2026 compreso.

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, l’area interessata sarà temporaneamente interdetta e delimitata mediante apposite transenne. Il Comune invita inoltre, in via precauzionale, i proprietari e i conduttori di animali domestici a mantenerli a debita distanza dalle aree interdette per tutta la durata del provvedimento.

L’intervento è stato disposto con ordinanza sindacale per rispondere tempestivamente a una problematica di igiene urbana e ambientale e tutelare la salute pubblica, considerata la significativa presenza di roditori rilevata nell’area.

L’Amministrazione comunale raccomanda pertanto di rispettare le delimitazioni e le indicazioni presenti sul posto durante lo svolgimento dell’intervento.