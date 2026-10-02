CIVITELLA PAGANICO – Presentato a Civitella Paganico lo stato di avanzamento del programma di interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della SR 64 del Cipressino.

La strada regionale del Cipressino, a servizio di tutta l’area dell’Amiata, deriva dall’unione della SP 64 del Cipressino (per una lunghezza di km 26+180) e della SP 26 di Arcidosso (per una lunghezza di km 4+095) ed ha complessivamente una lunghezza di km 31+310.

La strada è passata a demanio regionale nel gennaio 2024 e da allora la Regione Toscana le ha destinato 1,15 milioni per la manutenzione ordinaria nel triennio 2024-26, e 65 milioni di euro tratti da risorse FSC 2021-2027 per interventi tesi alla messa in sicurezza del tracciato, e che porteranno, nei tratti di intervento, la piattaforma stradale ad una larghezza minima di 8,50 m, con contestuale adeguamento delle opere idrauliche e delle infrastrutture.

Il progetto, presentato alle amministrazioni coinvolte nel corso di una riunione istituzionale, è stato illustrato ai media e infine spiegato alla cittadinanza nel corso di un incontro pubblico organizzato presso la sala consiliare del Comune di Arcidosso.

“Il Cipressino, che ricordo è una delle priorità del mio programma elettorale, è la strada che avvicina l’Amiata alla Toscana”, ha sottolineato il presidente Eugenio Giani. “Questo intervento significa garantire una viabilità più fluida e una maggiore sicurezza nella circolazione sulla Siena-Grosseto, che nell’arco di poco tempo sarà a quattro corsie. Sull’Ombrone realizzeremo il nuovo ponte in sostituzione di quello vecchio a due carreggiate perché sarà necessario mettere a quattro corsie il tratto di attraversamento sull’Ombrone. Avremo una fluidità nel percorso da Santa Rita verso Montenero e le tre corsie prima di Arcidosso, in modo da avere, con questi 65 milioni che abbiamo messo nella pianificazione del Fondo di sviluppo e coesione, i primi segni evidenti che la strada, diventando strada regionale, viene resa sempre più praticabile dalla Regione. Siamo certi che questo intervento possa rappresentare il motore di uno sviluppo dell’Amiata che si accompagna anche alle potenzialità che questo territorio offre attraverso la geotermia e attraverso tutto quello che è la valorizzazione di un tessuto di piccole e medie imprese che sta già dando dei segnali evidenti di crescita”.

“È un momento importante perché siamo riusciti tutti insieme, Comuni, Provincia e Regione a chiudere il cerchio della futura viabilità della nuova strada regionale”, ha detto l’assessore alle infrastrutture Filippo Boni. “Si tratta dell’investimento infrastrutturale più rilevante degli ultimi 30/40 anni che la Regione Toscana sta seguendo in modo diretto, per risorse pari a 65 milioni di euro, che apre a prospettive di sviluppo di questa strada davvero importanti.

La progettazione è in stato avanzato in alcuni tratti, come quello di Paganico, dove partiranno i lavori per un piccolo segmento all’inizio della strada del Cipressino. In seguito abbiamo proposto anche lo sviluppo di quello che potrebbe essere il nuovo ponte sull’Ombrone, un’opera che guarda al futuro, da sviluppare nei prossimi anni, e poi i lavori al bivio d’Orcia e quelli che vanno verso la montagna, arrivando fino ad Arcidosso. Abbiamo cercato di distribuire i cantieri futuri un po’ su tutte le zone più critiche di questa strada e credo che andremo a sciogliere la maggior parte dei nodi. Vogliamo dare un segnale forte a queste comunità, perché questa strada è davvero una delle più importanti della Toscana del sud”.

Dal momento dell’acquisizione del nuovo tracciato nel patrimonio delle strade regionali, gli uffici regionali hanno svolto attività di studio relative alla viabilità, partendo dalle criticità segnalate dalla Provincia di Grosseto. Sono state fatte ricognizioni dello stato di fatto, rilievi dei flussi di traffico, rilievi topografici, analisi della incidentalità e indagini geognostiche al fine di individuare gli interventi necessari per migliorare sia l’efficienza che la sicurezza dell’infrastruttura.

Si sono svolti periodici incontri che hanno coinvolto la Provincia di Grosseto ed i Comuni di Civitella Paganico, Cinigiano, Santa Fiora, Arcidosso e Castel del Piano, portando alla definizione delle aree di intervento principali.

Le principali aree di intervento riguarderanno il primo tratto da Paganico fino al rettilineo con l’Ombrone, l’area del Ponte sull’Ombrone, il tratto tra il bivio verso Porrona e bivio d’Orcia, il tratto da Montenero a Casalino e l’area di Magliesi.

Per il ponte sull’Ombrone sono allo studio varie soluzioni tra cui anche la costruzione di un nuovo ponte.

Questo il programma degli interventi principali e lo stato di avanzamento

– da Paganico fino al rettilineo con il fiume Ombrone:

Intervento 1 stralcio 4 – messa in sicurezza e adeguamento del ponte sul torrente Lanzo – progetto esecutivo approvato – affidamento dei lavori in corso – avvio lavori entro l’anno 2026;

Intervento 1 stralcio 3 – progetto esecutivo completato – avvio procedura di affidamento dei lavori entro fine anno 2026;

Intervento 1 stralcio 5 – adeguamento in sede dall’intersezione con la SC ex 223 al Km 4+440 – progetto esecutivo in corso;

– area Ponte Ombrone (dal km 5+600 al km 8+900):

Intervento 2 – Stralci 3, 4, 5 – Adeguamento e messa in sicurezza tra il km 6+900 e 8+900, comprensivo del ponte sul fiume Ombrone – Avvio della Conferenza di servizi sul Documento di fattibilità delle alternative progettuali entro fine anno 2026;

– tratto dal Km 12+300 Bivio Porrona al Km 14+500 Bivio d’Orcia:

Adeguamento e messa in sicurezza tra il km 12+300 e 14+500, comprensivo delle intersezioni con la SP51 e SP52 – Avvio della Conferenza di servizi sul Documento di fattibilità delle alternative progettuali entro fine anno;

– tratto da Km 18 Bivio Montenero al Km 20 Variante Località Casalino:

Messa in sicurezza e realizzazione corsia di arrampicamento tra il Km 18+000 (bivio Montenero) e il Km 19+500 – Progetto di fattibilità tecnico economica in corso;

– intervento Area Magliesi:

Intervento 7 – Stralcio 1 (Magliesi II) – Adeguamento a F1 e messa in sicurezza dal Km 22+600 al Km 24+000 – Progetto esecutivo in corso.

I primi lavori saranno avviati entro l’anno e progressivamente proseguiranno progettazioni e interventi.