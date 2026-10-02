GROSSETO – Una grande festa aperta a tutti, con tortelli preparati al momento, pizza, open bar e dj set. Siena Motori ha celebrato l’apertura della nuova sede di Grosseto con una serata che ha unito la presentazione della concessionaria a un momento di convivialità.

L’appuntamento si è svolto ieri giovedì 1 ottobre, nella nuova sede di via Aurelia Nord 5 a Grosseto, dove Siena Motori ha aperto le porte al pubblico per l’inaugurazione ufficiale.

Durante la serata gli ospiti hanno potuto visitare la nuova concessionaria, conoscere lo staff e scoprire i marchi e i servizi proposti da Siena Motori, che con questa nuova apertura amplia la propria presenza sul territorio.

Grande spazio anche alla parte gastronomica della festa. Per gli ospiti sono stati infatti preparati i tortelli al momento, insieme alla pizza, accompagnati da un open bar e da altri prodotti del territorio. Un modo per trasformare l’inaugurazione in una vera e propria serata di festa e di incontro.

A completare il programma la musica con il dj set di Ricky DJ, che ha accompagnato la serata e il brindisi per l’apertura della nuova sede.

Un’inaugurazione pensata quindi non soltanto per presentare gli spazi e le proposte di Siena Motori, ma anche per incontrare clienti, appassionati e cittadini e festeggiare insieme l’arrivo della concessionaria a Grosseto.