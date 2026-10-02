Scansano. «Concordiamo con il sindaco la netta contrarietà alla chiusura dell’Rsa San Giovanni di Scansano e anche in questo caso si rilevano due criticità evidenti».

Così la segreteria Uil Fp Area Vasta Toscana Sud Est in una nota.

«Il primo legato al metodo: possibile che un sindaco venga a conoscenza della chiusura di una Rsa sul suo territorio e non possa intervenire, dire la sua su scelte di grande impatto su lavoro e servizi? Nel merito poi lo spazio è più ampio e si prospetta un discarico del sistema pubblico di servizi essenziali, come quelli erogati dalle Rsa, prospettando sempre più affidamenti esterni, scavalcando completamente le istituzioni locali e creando condizioni di precarietà».

«In tutto questo anche le organizzazioni sindacali vengono bypassate, così le istituzioni locali e le parti sociali si trovano pacchetti preconfezionati, decisi e imposti con modalità non solo discutibili ma contestabili per gli aspetti sopra richiamati. Sempre più si parla esclusivamente di bilanci semplificando le cose con esternalizzazioni prima di tentare di incidere sui fattori che determinano falle economiche. È più semplice affidare ad altri i servizi che lavorare per superare le difficoltà, tra l’altro presenti da anni, ma probabilmente ignorate o sottovalutate».

«Per la Uil pieno sostegno al sindaco e all’amministrazione per avviare quel percorso che possa portare a soluzioni diverse e che la Uil crede debba essere avviato. Aspettiamo l’indizione del Consiglio comunale dove, a nostro modesto avviso, dovrà essere portata una mozione consiliare che possa scongiurare la chiusura con l’affidamento a privati».

«L’unica strada per la Uil Fp è quella di avviare lo studio per la costituzione di Azienda speciale comunale / Fondazione, come è stato fatto per la Rsa Regina Elena di Carrara. La Uil Fp rimane a fianco della comunità di Scansano e dei lavoratori impegnandosi e dando pieno sostegno alle iniziative che l’amministrazione metterà in campo».