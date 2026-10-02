MONTEROTONDO MARITTIMO – Sono ancora in corso le ricerche dell’uomo disperso in località Frassine del Comune di Monterotondo Marittimo. L’uomo è risultato di origini svizzere e non tedesche come comunicato nel primo momento.

L’elicottero drago 71 del Nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Cecina è rientrato alla sede.

Chi resta sul posto a cercare il disperso

Sul posto rimangono operative le squadre a terra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Follonica, il posto di comando avanzato inviato dalla sede centrale di Grosseto, i nuclei cinofilo e Sapr dei vigili del fuoco giunti sul posto nel primo pomeriggio di oggi e squadre del Sast e di Croce Rossa.

Le ricerche dell’uomo proseguiranno per tutta la notte coordinate dal posto di comando avanzato dei Vigili del fuoco. Sul posto presenti anche carabinieri e polizia municipale.

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