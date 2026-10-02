FOLLONICA – Il ripetersi, nelle ultime settimane, di furti e intrusioni ai danni delle attività commerciali di Follonica sta generando crescente preoccupazione tra gli operatori economici della città.

Confesercenti interviene, come già Confcommercio Grosseto, per chiedere la convocazione in tempi rapidi di un incontro con le autorità competenti in materia di sicurezza, con l’obiettivo di analizzare la situazione e individuare possibili iniziative per rafforzare la tutela delle imprese e del territorio.

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«Gli episodi che si sono verificati nell’ultimo periodo non possono essere sottovalutati – afferma Jacopo D’Antoni, presidente di Confesercenti Follonica –. Chiediamo un incontro celere con le autorità competenti perché è necessario capire quali azioni possano essere messe in campo per affrontare questa problematica e salvaguardare la nostra rete commerciale».

Per le associazioni di categoria, infatti, il problema non riguarda soltanto il valore economico della merce sottratta. Ai furti si aggiungono spesso i danni provocati alle strutture, i costi per il ripristino dei locali, le interruzioni dell’attività e, soprattutto, un sentimento di insicurezza che rischia di crescere tra commercianti e pubblici esercenti.

«Chi ogni giorno apre la propria attività deve poter lavorare con serenità – prosegue Confesercenti –. È importante evitare che il ripetersi di questi episodi alimenti un clima di esasperazione tra gli operatori. Proprio per questo riteniamo fondamentale che le istituzioni e le associazioni di categoria si confrontino rapidamente e lavorino insieme per dare risposte concrete».

Confesercenti sottolinea come la richiesta non sia quella di alimentare allarmismi, ma di affrontare tempestivamente un fenomeno che sta creando forte preoccupazione tra gli imprenditori.

L’associazione di categoria chiede quindi un confronto urgente con le autorità competenti, anche per valutare eventuali interventi di prevenzione, un rafforzamento del presidio nelle fasce orarie maggiormente esposte e ogni altra misura utile a contrastare il fenomeno.

«Difendere le attività commerciali significa difendere una parte fondamentale della vita economica e sociale di Follonica. È necessario intervenire prima che la preoccupazione degli imprenditori si trasformi in sfiducia e esasperazione. Come associazione siamo disponibili fin da subito a collaborare per individuare insieme le soluzioni più efficaci».