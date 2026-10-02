FOLLONICA – «Esprimiamo la nostra vicinanza agli studenti delle scuole superiori di Follonica che in queste ore stanno manifestando il proprio disagio per le condizioni in cui versano alcuni plessi scolastici della città. Una situazione che merita attenzione e, soprattutto, risposte concrete».

A intervenire sono Stefano Boscaglia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Follonica, e Alessandro Berardi, segretario della Lega Follonica.

Boscaglia si è recato personalmente presso la scuola per incontrare gli studenti e ascoltare direttamente le problematiche da loro rappresentate.

«Abbiamo voluto prima di tutto ascoltare i ragazzi – spiega Boscaglia – perché riteniamo corretto comprendere direttamente da loro quali siano le condizioni nelle quali si trovano quotidianamente a studiare. Quello che ci è stato rappresentato desta preoccupazione, soprattutto perché molte delle criticità segnalate non sono nuove e alcune erano già state portate all’attenzione delle istituzioni nei mesi scorsi».

Già nello scorso anno scolastico, infatti, gli studenti delle superiori follonichesi avevano manifestato per una serie di problematiche riguardanti le condizioni degli edifici, dai servizi igienici alle infiltrazioni, fino ad altre carenze manutentive. A distanza di mesi, secondo quanto riferito dagli stessi studenti, una parte significativa di quelle problematiche risulterebbe ancora presente.

«Non vogliamo utilizzare una questione così importante per alimentare uno scontro politico – proseguono Boscaglia e Berardi – ma proprio per questo riteniamo necessario rivolgere un appello chiaro alla Provincia di Grosseto e al presidente Francesco Limatola. È arrivato il momento di affrontare le criticità degli edifici scolastici superiori di Follonica attraverso un intervento organico e strutturale, individuando le priorità, le risorse necessarie e tempi certi per la loro realizzazione».

«Sappiamo che la manutenzione di un patrimonio scolastico complesso richiede programmazione e risorse e siamo consapevoli che non tutti i problemi possano essere risolti dall’oggi al domani. Tuttavia, quando le stesse criticità vengono segnalate ripetutamente dagli studenti nel corso dei mesi, è necessario imprimere un’accelerazione. Le condizioni igieniche, la sicurezza e la piena funzionalità degli edifici nei quali centinaia di ragazzi trascorrono gran parte delle proprie giornate devono rappresentare una priorità».

La Lega di Follonica chiede quindi alla Provincia di Grosseto di fare il punto sugli interventi già eseguiti e su quelli ancora da realizzare nei plessi cittadini, rendendo noto un cronoprogramma degli interventi necessari.

«Agli studenti diciamo che le loro richieste, quando riguardano il diritto a frequentare ambienti scolastici sicuri, decorosi e pienamente funzionali, devono essere ascoltate dalle istituzioni. Alla Provincia e al presidente Limatola non rivolgiamo una polemica, ma una richiesta precisa: dare seguito alle segnalazioni e mettere in campo una risposta strutturale. Follonica ha bisogno di scuole superiori all’altezza delle esigenze dei suoi studenti, delle famiglie e di tutto il personale che ogni giorno vi lavora».