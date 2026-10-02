FOLLONICA – Ci troviamo costretti a intervenire con fermezza per denunciare la gravissima e insostenibile situazione di esasperazione che stanno vivendo i commercianti di Follonica, in particolar modo i titolari di ristoranti e bar. Da più di venti giorni sono preda di continui e sistematici furti notturni, perpetrati con molta probabilità da una stessa banda criminale. Una situazione non più tollerabile, che va fermata subito».

Gabriella Orlando, alla direzione di Confcommercio Grosseto, raccoglie la rabbia degli associati di Follonica costantemente presi di mira da malviventi che agiscono nel cuore della notte e che sembrano farsi beffa anche delle telecamere di videosorveglianza.

La rabbia dei commercianti

Una decina i ristoranti e i bar assaltati nell’ultimo periodo, ma il timore è che il numero possa crescere ancora. L’allarme e la frustrazione tra gli imprenditori nascono dal fatto che dai primi episodi a oggi sembra non essere accaduto nulla. «Abbiamo l’impressione – raccontano alcuni associati – che di questi crimini non importi niente a nessuno nonostante siamo almeno in 12 imprenditori ad aver presentato formale denuncia. Abbiamo anche consegnato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ma questi delinquenti sono ancora a piede libero. Non ce la facciamo davvero più. Dentro alle nostre attività c’è la nostra vita. Non possiamo lasciare che ce la strappino via».

Le imprese di Follonica, dunque, lamentano l’assenza di provvedimenti risolutivi, mentre i furti sembrano continuare a consumarsi inesorabilmente. «In questa situazione – continuano i commercianti – è difficile non sentirsi abbandonati dalle istituzioni. E ormai il nostro grado di esasperazione è tale che o qualcuno ci aiuta concretamente, o saremo costretti a fare da soli ciò che la legge ci consente, organizzandoci per tutelare le nostre attività e il nostro sudore. La pazienza è finita, siamo padri e madri di famiglia che ogni mattina si svegliano con il terrore di trovare il proprio locale distrutto».

Confcommercio Grosseto ribadisce la propria fiducia nel lavoro degli inquirenti, ma chiede in maniera altrettanto ferma un cambio di passo tempestivo. «Comprendiamo profondamente e facciamo nostra la fortissima frustrazione dei nostri associati, che stanno subendo un attacco continuo al loro lavoro e ai loro sacrifici – dichiara il direttore Gabriella Orlando –. Ci affianchiamo con totale solidarietà ai ristoratori e ai titolari dei pubblici esercizi colpiti. Al contempo, nel pieno e assoluto rispetto del lavoro delicato e complesso che le Forze dell’Ordine svolgono quotidianamente per tutelare il nostro territorio, chiediamo a tutte le autorità preposte di agire subito».

«È vitale un intervento nell’immediato – conclude Orlando – con provvedimenti e azioni di controllo visibili e capillari, capaci di garantire la sicurezza delle persone e la tutela dei beni aziendali, ridando così serenità agli imprenditori. Non possiamo lasciare che Follonica si trasformi improvvisamente in una terra di nessuno. Il nostro tessuto commerciale è il cuore pulsante della città e ha bisogno di sentire lo Stato vicino, presente e reattivo per poter continuare a generare economia e occupazione nella massima sicurezza».