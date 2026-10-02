GROSSETO – Anche la Diocesi di Grosseto celebra solennemente l’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi, con due appuntamenti tra sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Sabato 3 ottobre: il beato transito del Poverello

Il primo momento, che fa da anteprima alla Settimana della Bellezza 2026, dedicata al tema “Per Francesco sorella è la morte. Una provocazione alla vita“, sarà la celebrazione liturgica del beato transito di san Francesco.

Alle ore 21 dalla chiesa di San Francesco partirà una breve processione verso la Cattedrale, dove si terrà la serata di preghiera curata dalla famiglia francescana di Grosseto. La meditazione sarà tenuta da fr. Matteo Brena, OFM, commissario di Terra Santa della Toscana.

Domenica 4 ottobre: le Messe solenni

Il secondo momento è la festa di san Francesco. Alle ore 18.30, nella chiesa di San Francesco, sarà celebrata la Messa solenne alla presenza delle autorità civili e militari, presieduta dal vescovo Bernardino.

Il Vescovo sarà impegnato anche in un altro appuntamento: alle ore 16, nella chiesa del SS. Crocifisso, presiederà la Messa per l’inizio del ministero di parroco di don Claudio Bianchi.

Alle ore 11 Messa solenne anche nell’altra parrocchia francescana della diocesi, Santa Lucia, con il rinnovo delle Professioni da parte dei francescani secolari e il ricordo di particolari anniversari.

Questi momenti faranno da “gancio” all’edizione 2026 della Settimana della Bellezza, che partendo dall’ottavo centenario del transito di Francesco d’Assisi, approfondirà il tema della vita e della morte. Inizio il 24 ottobre (per il programma completo www.diocesidigrosseto.it)