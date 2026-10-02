MASSA MARITTIMA – Selezionate le opere finaliste della 33ª edizione del Premio letterario “Scelto da noi”, il concorso promosso dalla Biblioteca comunale di Massa Marittima, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Don Curzio Breschi, destinato a editori e autori di opere indirizzate ai bambini di età compresa tra 3 e 5 anni, per la Sezione Junior, tra 9 e 11 anni per la Sezione Young e tra i 12 e 14 anni per la Sezione Teen.

Tra ottobre e aprile i testi selezionati dalle docenti e dalle bibliotecarie saranno letti dai bambini e dai ragazzi delle scuole, per decretare il vincitore. Tutte le case editrici hanno già provveduto a inviare i libri selezionati, che vanno a implementare il patrimonio della biblioteca comunale e delle biblioteche scolastiche.

“Questo bellissimo e longevo concorso ogni anno consente, attraverso la scuola, di incentivare la lettura nelle nuove generazioni, appassionandoli e coinvolgendoli attivamente nella scelta dell’autore preferito – sottolinea Sara Montemaggi, assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Massa Marittima – Nel tempo il Premio è cresciuto aprendo l’esperienza alle diverse fasce di età. La numerosa adesione di autori e case editrici ci inorgoglisce e ci sprona a proseguire su questa strada. Un ringraziamento speciale al comprensivo Don Curzio Breschi, alle docenti e alla biblioteca che ci aiutano a realizzare un progetto lungo, complesso e articolato.”

Ma ecco la cinquina di libri selezionati per la sezione.

SEZIONE JUNIOR

Ilaria Perversi, Vietato sputare fuoco (Il Castoro)

Vanessa Policicchio Rizzoli, Giulia Cregut, La formula del coraggio (Pane e Sale)

Claudio Gobbetti e Diyana Nikolova, Mi troverai sempre qui (Rizzoli)

Federica Ortolan e Anna Spreafico, La meraviglia della sterna (Uovonero)

Silvia Vecchini, illustrazioni di Carla Manea, Brava chiocciolina! (Edizioni Corsare)

SEZIONE YOUNG

Sara Carpani, Delfo cane fantasma (Sabir Editore)

Eva Serena Pavan, Francesco Fagnani, Molto meglio litigare (Lapis edizioni)

Chiara Lossani, Mirella Mariani, Un tritone per amico (Editoriale Scienza)

Franco Arba, La grotta della libertà (Il Castoro)

Alberta Nobile, Invito con delitto (Biancoenero edizioni)

SEZIONE TEEN

Bruno Maida, Se mi prendi per mano (Edizioni Giralangolo)

Massimo Canuti, Tre dita (Uovonero)

Davide Calì, Cinque minuti prima dell’estate (Biancoenero Edizioni)

Luca Occhi, Il mistero delle stelle scomparse (Pelledoca Edizioni)

Luca Centi, Game of Destiny. La landa dell’eterno (Giunti Editore)