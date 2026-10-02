FOLLONICA – Una persona è stata allontanata ieri dalla pineta di Ponente dove si era fermata a bivaccare vicino all’aea giochi dei bambini. La polizia municipale è intervenuta su segnalazione di alcuni genitori preoccupati per la sua presenza.

L’intervento nella pineta di Ponente

La segnalazione è arrivata intorno alle 16.30 all’assessore al decoro e al verde pubblico Sandro Marrini, che si trovava nelle vicinanze e ha raggiunto la pineta per verificare la situazione. A quel punto, l’assessore ha contattato il comandante della polizia locale Paolo Negrini, che ha disposto l’invio immediato di una pattuglia.

Gli agenti sono arrivati in pochi minuti. Dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, hanno allontanato la persona dall’area.

Marrini: «Una risposta rapida e concreta»

«Ringrazio il comandante Negrini e gli agenti della polizia locale per la tempestività e la professionalità dell’intervento – afferma Sandro Marrini -. In un luogo particolarmente frequentato da bambini e famiglie, è importante che alle segnalazioni dei cittadini segua una risposta rapida e concreta».

La collaborazione con i cittadini

Per l’assessore, l’episodio dimostra l’importanza del lavoro di squadra. «La pineta di Ponente è uno degli spazi verdi più vissuti della città e merita attenzione costante – conclude Marrini -. La collaborazione tra cittadini, amministrazione e polizia locale ha consentito di gestire la situazione in tempi molto rapidi».

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