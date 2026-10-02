GROSSETO – «Leggiamo con attenzione il documento approvato all’unanimità dai sindaci: il Patto per la salute della Maremma, una visione di rete unica provinciale, dati condivisi, integrazione tra ospedale e territorio, personale e investimenti. Sono, nella sostanza, le proposte che la Cgil, insieme a Fp e Spi, avanza da tempo e che avevamo ribadito nel nostro ultimo intervento. Siamo contenti che finalmente vengano fatte proprie, ma ci permettiamo di sottolineare che non sono una novità. Certo sì, era quello che ci aspettavamo», dichiarano Monica Pagni (Segretaria generale Cgil Grosseto), Roberto Carletti (Segretario Fp Cgil Grosseto) ed Erio Giovannelli (Segretario Spi Cgil Grosseto).

«Una cosa però va detta con chiarezza: nessuna proposta, per quanto condivisibile, può reggere senza investimenti e risorse adeguate a livello governativo – proseguono Pagni, Carletti e Giovannelli – Non dipende tutto dalla Regione. Tutti chiediamo un sistema che funzioni e siamo pronti a fare proposte, ma se il sistema è definanziato alla base ogni progetto resta sulla carta. Case di comunità, ospedali di comunità, rete territoriale: senza personale e senza un adeguato Fondo sanitario nazionale non decolleranno».

«Se il finanziamento del Fondo sanitario nazionale, in rapporto al Pil, continuerà a scendere addirittura al 5,9% nel 2028, come è previsto dallo stesso Governo, c’è ben poco da sperare: nessun patto, nessuna riorganizzazione e nessuna rete integrata potranno funzionare con risorse che si riducono mentre i bisogni di una popolazione sempre più anziana crescono. Non a caso la Cgil è promotrice di una proposta di legge di iniziativa popolare che mira ad aumentare risorse e personale per il Servizio sanitario nazionale», sottolineano i Segretari.

«La proposta stessa di togliere il bollo auto suona bene dentro le orecchie appena la sentiamo ma non aiuta certo le Regioni (la Regione Toscana investe circa l’80% delle risorse di bilancio sulla sanità), già in difficoltà nella gestione di una sanità che, di questo passo, sarà inevitabilmente sempre più rivolta al privato – avvertono Pagni, Carletti e Giovannelli – Così si perde la missione universalistica del servizio sanitario pubblico, e a pagarne il prezzo saranno i cittadini, soprattutto i più fragili e chi vive nelle aree interne».

«Nel documento dei sindaci non c’è traccia delle parti sociali, sindacati esclusi dall’incontro e dal confronto»

Difficile, da questa conferenza dei sindaci, non notare anche un altro fattore inaccettabile. «Nel documento non c’è alcun riferimento al ruolo delle parti sociali, cioè a chi rappresenta sia chi usufruisce dei servizi sia chi li eroga tutti i giorni: medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, personale amministrativo: sono loro a prendersi cura di tutti noi, sono loro che vengono lasciati fuori dalle stanze in cui si decide».

«Non siamo stati gli unici a lamentarlo: anche altre organizzazioni sindacali hanno denunciato di essere state escluse dall’incontro tra sindaci e Regione – ricordano Pagni, Carletti e Giovannelli – Fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di un incontro antecedente insieme a Cisl e Uil con l’assessora regionale Monni che ha correttamente ribadito, a livello regionale, che i sindacati devono essere coinvolti in quanto portatori di interessi dei cittadini e dei professionisti sanitari. Evidentemente se ne è dimenticata la presidenza della Conferenza dei sindaci a Grosseto».

«Una dimenticanza di questo genere è un grave errore politico e di metodo – incalzano – Chi ha responsabilità istituzionali ha il dovere di tutelare i cittadini e chi lavora nella sanità, non di ricordarselo solo quando può convenire. Chi ogni giorno tiene in piedi ospedali e servizi non può essere trattato come un dettaglio trascurabile».

«Dalla parte dei lavoratori e dei cittadini, sosteniamo da tempo l’importanza di una sanità territoriale e ospedaliera sempre più integrate – concludono i tre segretari – ed è anche per questo che la riorganizzazione della chirurgia è un passaggio rilevante, che ci sta a cuore. Alla Cgil preme che tutti i passaggi vengano compiuti correttamente, senza saltare nessuno e senza mancare di ascoltare e interloquire con tutte le parti: istituzioni, Azienda, sindacati, lavoratori e cittadini. Siamo pronti a fare la nostra parte convinti del fatto che occorre un nuovo sistema sanitario che metta al centro il cittadino e i suoi bisogni, a patto di essere seduti tutti allo stesso tavolo».