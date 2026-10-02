GROSSETO – Un palo della luce è stato abbattuto questa mattina in via Giordania. Il palo è finito sulla strada e, al momento, occupa parzialmente la carreggiata e totalmente il marciapiede.

Il palo della luce sulla carreggiata

Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Nel frattempo, una ditta sta lavorando per mettere in sicurezza i cavi della corrente: un’operazione necessaria prima di poter rimuovere il palo, in attesa del ripristino dell’impianto.

Possibili disagi alla circolazione

Fino alla conclusione dei lavori, la presenza del palo su una parte della carreggiata potrebbe causare rallentamenti al traffico. Per questo motivo, a chi deve passare da via Giordania si raccomanda di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni degli agenti presenti sul posto.