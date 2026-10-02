CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia aderisce alla XIII Giornata della Memoria e dell’Accoglienza e, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, illuminerà di arancione il proprio Albero dell’Accoglienza, il monumento artistico realizzato dall’artista Patrizia Murazzano e collocato in Corso della Libertà.

L’iniziativa nasce dalla proposta avanzata dal Comitato 3 Ottobre, associazione costituita all’indomani del tragico naufragio del 3 ottobre 2013 al largo delle coste di Lampedusa, nel quale persero la vita 368 persone, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’inclusione e dell’accoglienza attraverso il dialogo tra cittadini e istituzioni.

La data scelta per l’evento è simbolica, così come il colore scelto per colorare un monumento rappresentativo del territorio: simboleggia i fumogeni di soccorso lanciati in mare per chiedere aiuto, un segnale di emergenza e di speranza.

Castiglione della Pescaia, luogo fortemente legato al tema dell’accoglienza, si fa simbolo di questa giornata.

«Illuminare di arancione il nostro Albero dell’Accoglienza significa dare un segnale concreto di memoria, solidarietà e responsabilità collettiva – sottolinea la sindaca Elena Nappi –. Il 3 ottobre ci ricorda una delle tragedie più drammatiche avvenute nel Mediterraneo e ci richiama al dovere di non dimenticare le persone che hanno perso la vita durante un viaggio alla ricerca di sicurezza, di libertà e di una possibilità di futuro».

«Come amministrazione comunale riteniamo importante aderire a questa iniziativa perché crediamo nel valore dei gesti simbolici quando riescono a creare consapevolezza e a coinvolgere una comunità. L’Albero dell’Accoglienza, illuminato di arancione, sarà un segno rivolto a tutti: un invito a fermarsi, a ricordare e a riflettere sul significato delle parole accoglienza, solidarietà, inclusione e rispetto».