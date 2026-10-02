GROSSETO – A partire da lunedì 5 ottobre, le attività del Consultorio di via Don Minzoni a Grosseto saranno temporaneamente trasferite presso la struttura in via Roma 33/35, nei locali che in precedenza ospitavano il punto prelievi.
Il cambio di sede è propedeutico agli interventi di ristrutturazione e adeguamento dei locali all’interno della Casa di Comunità di via Don Minzoni.
Al termine dei lavori, infatti, tutte le attività del Consultorio saranno ricollocate all’interno della Casa di Comunità, in spazi rinnovati e migliorati per accogliere i diversi servizi.
Il trasferimento temporaneo in via Roma permetterà quindi di assicurare la continuità delle attività consultoriali durante la fase di ristrutturazione.