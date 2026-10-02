ORBETELLO – Un’ ambulanza del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana, con ufficiale medico e personale sanitario provenienti dall’VIII Centro di mobilitazione Toscana, garantirà assistenza sanitaria al personale del Genio ferrovieri dell’Esercito e a tutti coloro che saranno impegnati in occasione del disinnesco di ordigno bellico che avverrà il prossimo 4 ottobre a Fonteblanda, nel Comune di Orbetello.