ORBETELLO – Un’ ambulanza del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana, con ufficiale medico e personale sanitario provenienti dall’VIII Centro di mobilitazione Toscana, garantirà assistenza sanitaria al personale del Genio ferrovieri dell’Esercito e a tutti coloro che saranno impegnati in occasione del disinnesco di ordigno bellico che avverrà il prossimo 4 ottobre a Fonteblanda, nel Comune di Orbetello.
Cronaca
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