GROSSETO – Due obiettivi per un totale di circa 125mila euro e un intero fine settimana dedicato alla solidarietà e alla prevenzione. Oreste Menchetti, presidente del Comitato per la Vita, è l’ospite della nuova puntata de Il tempo di un caffè e presenta uno degli appuntamenti più conosciuti e partecipati dai grossetani: il Mercatino dei Ragazzi, in programma domenica 4 ottobre, preceduto sabato 3 ottobre dall’apertura della Cittadella della Salute.

Due obiettivi per il Mercatino. «Quest’anno c’è una novità, perché invece di un obiettivo ce ne saranno due» spiega Menchetti. Il primo riguarda la riqualificazione e l’ampliamento del Day Hospital di Oncologia medica dell’ospedale Misericordia, per il quale il Comitato per la Vita punta a raccogliere 100mila euro.

A questo si è aggiunto un secondo progetto: 25mila euro per garantire per un anno la presenza di uno psicologo dedicato alla Leniterapia e alle cure palliative. Complessivamente, dunque, l’obiettivo della raccolta raggiunge i 125mila euro.

Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta Porta Vecchia e piazza Esperanto, dove domenica bambini, ragazzi e famiglie saranno protagonisti con i loro banchi e la raccolta fondi.

La Cittadella della Salute. Il fine settimana inizierà però già sabato pomeriggio in piazza De Maria, dove sarà allestita la Cittadella della Salute. Un’iniziativa che quest’anno, sottolinea Menchetti, sarà ancora più ricca rispetto alle precedenti edizioni grazie alla partecipazione di numerosi professionisti dell’ospedale Misericordia.

«Ci saranno visite preventive e screening con una decina di reparti del nostro ospedale», spiega il presidente del Comitato per la Vita. Tra le attività previste controlli e iniziative dedicate alla prevenzione oncologica, ginecologia, cardiologia e diabetologia.

La Cittadella sarà attiva sabato dalle 15 alle 18, per poi proseguire domenica con diversi turni nel corso della mattina e del pomeriggio.

Non solo Mercatino. L’attività del Comitato per la Vita proseguirà anche nei prossimi mesi. Già a ottobre sono previsti altri appuntamenti, tra cui una passeggiata organizzata a Vetulonia e, verso la fine del mese, uno spettacolo al Teatro Castagnoli di Scansano.

A dicembre tornerà invece lo spettacolo di beneficenza organizzato insieme alla FA Real Dance Academy al Teatro Moderno di Grosseto. Il calendario continuerà poi con gli appuntamenti invernali, la lotteria di beneficenza e, in primavera, con un’altra manifestazione ormai tradizionale: Primavera per la Vita.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

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