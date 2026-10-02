Foto di repertorio

GROSSETO – Ritorno in Maremma al Carlo Zecchini per l’ottava fatica di campionato del Grosseto (foto d’archivio di Paolo Orlando). I biancorossi, sempre più team rivelazione del girone B grazie al terzo posto in solitaria da imbattuti, si preparano ad accogliere l’ultima in classifica Sambenedettese, squadra esperta della categoria e con una rosa di qualità ma attualmente in crisi di risultato, con problemi interni e fresca di cambio di allenatore.

“Impegno difficile – ha commentato mister Indiani alla vigilia del match – ero più contento se il calendario proponeva Grosseto-Ravenna. Patita difficilissima, loro sono una squadra con numeri da crisi ma con un organico non certo da quella classifica per qualità dei singoli. Faremmo un errore clamoroso noi e tutti gli addetti a pensare che siccome loro hanno due punti e noi quindici la partita è vinta facilmente. Da affrontare con molta, molta attenzione. Non ci riteniamo migliori di loro. Il nuovo attaccante Puzzangara? E’ infortunato, reduce da un infortunio al legamento crociato. Tosi invece di Mastroianni? Perché erano partite più adatte a Tosi invece che a Mastroianni, chiaro”.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 17,30 al Carlo Zecchini di Grosseto.

Il programma dell’8a giornata del girone B di serie C:

Gubbio-Perugia

Vado-Forlì

Grosseto-Sambenedettese

Livorno-Pescara

Campobasso-Torres

Guidonia Montecelio-Pineto

Pianese-Ravenna

Reggiana-Spezia

Latina-Ostiamare

Atalanta U23-Vis Pesaro (28/10)

La classifica:

Spezia 19 punti; Ravenna 17; Grosseto 15; Reggiana, Livorno 14; Campobasso, Torres 11; Forlì, Perugia 10; Guidonia Montecelio, Atalanta U23 9; Pescara 8; Pineto, Gubbio, Ostiamare 7; Latina, Vado 5; Vis Pesaro 4; Pianese 3; Sambenedettese 2