ORBETELLO – Martedì 6 ottobre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Orbetello per un intervento in località Polverosa. I lavori sono in programma dalle 21 alle 23 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Alberone, Piano Grande, Polverosa, Priorato e zone rurali limitrofe.

Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dalla sospensione del flusso, che saranno mitigati da flussaggi di rete e che, a partire dal ripristino del servizio, rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 7 di mercoledì 7 ottobre.

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