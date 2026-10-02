GROSSETO. Si sono concluse oggi, 2 ottobre, le due settimane del percorso formativo Pcto ridenominato Formazione Scuola-Lavoro (Fsl) al quale hanno aderito gli istituti di istruzione secondaria superiore del territorio, obbligatorio per gli studenti delle scuole superiori italiane durante l’ultimo triennio.

Tra gli istituti partecipanti, il “Polo Tecnologico Manetti Porciatti” di Grosseto, con il coinvolgimento anche degli studenti dell’indirizzo Cat (Costruzioni, Ambiente e Territorio), già Istituto Tecnico per Geometri, per un totale di 4 studenti.

Il percorso ha previsto una serie di attività formative finalizzate a fornire agli studenti conoscenze e competenze in materia di sicurezza, prevenzione e gestione delle emergenze, attraverso momenti teorici e attività pratiche condotte dal personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto.

L’iniziativa si è conclusa oggi con l’ultima giornata di formazione, che ha rappresentato il momento conclusivo del percorso svolto dagli studenti, con il saluto del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ingegnere Roberto Bonfiglio, che ha evidenziato l’importanza della formazione parallela nel percorso scolastico, fondamentale al giorno d’oggi per l’inserimento nel mondo del lavoro.