AMIATA – Acquisire dimestichezza e sicurezza con le tecnologie digitali può essere un modo per sfruttarle al meglio, utilizzare una serie di servizi pubblici, ma anche per non cadere in errori ed essere vittime di truffe. Per questo, Cna Pensionati Grosseto ha organizzato due cicli di incontri gratuiti, uno che si terrà sull’Amiata, l’altro a Follonica, per mettere i propri associati in condizione di comprendere come sfruttare al meglio le potenzialità del digitale.

“L’idea è nata dopo aver fatto un primo incontro, con un’esperta, a Grosseto”, racconta Lidio Del Pasqua, presidente di Cna Pensionati Grosseto. “Molti dei nostri associati hanno imparato come svolgere alcune procedure in sicurezza, sbrigando pratiche burocratiche in modo veloce e comodo: molti, ad esempio, hanno attivato la Cie, carta d’identità elettronica. L’iniziativa è stata così apprezzata che abbiamo deciso di replicarla, partendo, per il momento, da Castel del Piano e Follonica”.

Gli incontri si terranno, dunque, a Castel del Piano, nella sede Cna di via del Fattorone 18, dalle 9.30 alle 11.30, martedì 6, martedì 13, martedì 20 e martedì 27 ottobre e martedì 3 e martedì 10 novembre.

Prenderà invece il via venerdì 9 ottobre il ciclo di incontri a Follonica, nella sede Cna di strada provinciale 152, via Aurelia Vecchia. Anche in questo caso, le lezioni si terranno dalle 9.30 alle 11.30 e si svilupperanno il 9, il 16, il 23 e il 30 ottobre e il 6 novembre.

Durante gli incontri, la docente mostrerà, passo dopo passo e in modo semplice, come utilizzare il telefono per risolvere i piccoli e grandi dubbi di tutti i giorni. I corsi serviranno anche a imparare come prenotare visite ed esami, leggere il cedolino della pensione e accedere allo Spid e ai servizi online. Non servono computer o strumenti complessi: basta avere con sé il proprio telefono cellulare.

Per partecipare agli incontri in calendario a Castel del Piano si deve chiamare il numero 0564 4471428, mentre per partecipare agli appuntamenti di Follonica il numero da contattare è il 338 5814605.