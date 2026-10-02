FOLLONICA – Riprenderanno da lunedì 5 ottobre 2026 i lavori di riprofilatura dell’arenile di Follonica, avviati nel mese di giugno dall’Amministrazione comunale e successivamente sospesi per non interferire con la fruizione della spiaggia durante la stagione balneare e il periodo di maggiore afflusso turistico.

La prima fase interesserà la porzione di spiaggia libera non trattata a giugno nel tratto nord di viale Italia, tra via Isole Egadi e via Isola di Ischia. Successivamente le lavorazioni proseguiranno verso nord, fino al tratto di spiaggia libera che precede la foce del Fosso Cervia.

Nel corso del mese di ottobre l’intervento riguarderà quindi le porzioni di spiaggia libera più centrali del lungomare Italia, interessando progressivamente l’intero fronte della Pineta di Ponente fino a Piazza a Mare.

Con questa fase sarà completato il programma di riprofilatura finanziato dal Comune di Follonica e dalla Regione Toscana, che prevede l’apporto dall’esterno di circa 5.000 metri cubi di sabbia nelle aree individuate.

«Con la ripresa dei lavori completiamo un intervento programmato con attenzione, scegliendo di sospenderlo durante i mesi estivi per non creare disagi alla fruizione della spiaggia – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – La tutela del nostro arenile richiede manutenzione costante, programmazione e investimenti. L’obiettivo è preservare uno dei patrimoni più importanti della città, contrastando progressivamente gli effetti dell’erosione e arrivando alla prossima stagione balneare con una spiaggia più profonda e meglio conservata».

L’intervento ha l’obiettivo di mantenere e consolidare la profondità della spiaggia e favorire una maggiore stabilità del profilo dell’arenile, anche in vista della prossima stagione balneare. La riprofilatura rientra nella strategia di manutenzione periodica con cui l’Amministrazione intende contribuire al contrasto dell’erosione costiera e alla tutela della spiaggia.

Durante lo svolgimento dei lavori l’accesso alle porzioni di arenile interessate sarà interdetto ai non addetti, secondo quanto previsto da specifica Ordinanza Dirigenziale, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Follonica.