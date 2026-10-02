GROSSETO – C’è una gravità sottile e profonda che non si misura in chilogrammi, ma nel peso delle vite spezzate. È la sensazione che si è respirata per le strade di Grosseto, ieri, 1° ottobre, quando un monumentale telo di tessuto bianco, lungo 25 metri e largo oltre sette, è stato srotolato e sollevato verso il cielo. Sopra quella superficie chiara non ci sono decorazioni, ma una sequenza fitta e ininterrotta di caratteri scritti a mano: 18.457 nomi di neonati, bambini e adolescenti palestinesi dai 0 ai 17 anni.

Un’opera corale di testimonianza e pietà che ha trasformato il centro storico della città nel teatro di una memoria viva e profondamente partecipata.

Il cammino della memoria: da piazza Rosselli al palazzo della Provincia

Il lungo nastro bianco, nato dall’iniziativa dell’associazione friulana “Carnia per la pace” di Tolmezzo insieme alla saggista e giornalista Paola Caridi, è giunto in Maremma grazie all’impegno del gruppo “Il silenzio per la pace”, le donne che ogni giovedì si ritrovano in presidio in piazza Dante, e all’adesione di una fitta rete di associazioni del territorio.

Partito da piazza Rosselli, il corteo ha mosso i suoi primi passi lungo l’anello delle Mura medicee per poi scendere verso il cuore antico della città. È stato tra via Manin e Corso Carducci che l’emozione si è fatta immagine viva: lo striscione recante il monito “Non dimenticare un solo nome” ha aperto il passo a oltre duecento cittadini di ogni età che hanno teso le braccia per sorreggere il Sudario.

La leggera brezza ha fatto fluttuare il telo che si è mosso tra i palazzi storici, unendo i presenti in un’unica grande catena d’umanità e rispetto, terminando la sua marcia davanti al palazzo della Provincia, in piazza Dante.

Dare un nome al dolore: il valore di ogni singola vita

Sulle righe tracciate a inchiostro si legge la portata di una tragedia che le mere statistiche rischiano di rendere astratta. Come ricordato dal pensiero di Paola Caridi, le cifre e i grandi numeri spesso congelano l’empatia; occorre invece restituire un nome a ciascun corpo, una dignità a ogni storia interrotta prima del tempo.

Lungo tutto il percorso, molti partecipanti hanno camminato portando in mano un fiore: garofani, rose, piccoli mazzi di campo, rispondendo all’invito degli organizzatori. Le dita hanno sfiorato incredule le lettere scritte sulla seta, così leggera ma anche così pesante.

Giunto sotto la facciata di Palazzo Aldobrandeschi in piazza Dante, il corteo si è stretto in un momento di raccoglimento e parole condivise. Tra gli interventi delle associazioni e dei presenti, c’è stato anche il passaggio istituzionale con il presidente della Provincia, Francesco Limatola. Un passaggio che ha ricordato il patrocinio dell’Ente all’iniziativa.

«Come Provincia abbiamo scelto di patrocinare l’evento perché le istituzioni non possono essere indifferenti – ha ricordato Limatola – Ormai c’è il rischio concreto di abituarsi a ciò che normale non è – ha sottolineato Limatola – A questi bambini è stato negato il diritto alla vita, il loro futuro è stato distrutto, ricordarli tutti insieme è un forte gesto di memoria ma anche un importante inno alla pace».

La manifestazione si è conclusa senza proclami urlati, ma con la forza sobria e potente del silenzio e dei fiori tenuti alti verso il cielo. Grosseto ha mostrato uno dei suoi volti più sensibili, offrendo un esempio di come la memoria condivisa possa farsi ponte di pace.