FOLLONICA. In occasione della Festa dei Nonni, le insegnanti della scuola primaria Calvino dell’Istituto comprensivo di Follonica hanno scelto di festeggiarla con gli ospiti della RSA Falusi-Marina di Levante.

Centoventisei bambini, accompagnati dalle loro insegnanti e insieme ai rispettivi nonni, hanno portato un sincero momento di allegria, affetto e calore che non sarà facilmente dimenticato. Nel corso della mattinata i bambini hanno cantato, letto poesie e hanno scambiato con gli ospiti della struttura bigliettini e disegni preparati nei giorni precedenti a questo magico incontro.

Sì, perché erano molti giorni che i bambini della Calvino si stavano preparando all’evento di oggi: a scuola hanno infatti lavorato anche alla composizione di cartelloni colorati, assemblati e costruiti con un lavoro di classe condiviso e partecipato. Dietro a tutto questo l’intenzione del corpo insegnanti di sensibilizzare i più piccoli al rispetto, all’ascolto e alla cura delle persone anziane, aiutandoli a riconoscere il valore della memoria, dell’esperienza e delle storie custodite dalle generazioni che li hanno preceduti.

Allo stesso tempo, dall’altra parte della città, anche i nonni si sono messi all’opera accogliendo con gioia la proposta della festa. Hanno voluto fare un regalo a ogni bambino, il che ha comportato la costruzione di ben 126 cuori fatti con la tecnica dell’origami, ognuno dei quali è stato dedicato da un “nonno”: Mario, Adda, Emma, Eliana e così via. Fino a nonna Mariapia Innocenti, follonichese ed artista anche nella pittura, che ha dedicato ai bambini una poesia dal titolo “Il Bambino nel Cuore”, che ha declamato davanti a tutti con passione ed emozione sincera.

La Festa dei Nonni è così diventata un’importante occasione educativa, capace di avvicinare generazioni diverse e promuovere nei più piccoli sentimenti come la solidarietà, l’attenzione e la gratitudine. Questo tipo di iniziativa infatti ha creato un momento perfetto per dare la possibilità di comprendere quanto il dialogo tra generazioni rappresenti una ricchezza presente e futura per tutta la comunità.

«Ringrazio la scuola, la dirigenza scolastica e soprattutto le maestre – ha detto Maria Luisa Massai, Presidente dell’Istituto Falusi – a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione per aver realizzato questo progetto di incontro generazionale tra bambini ed anziani, tra i sogni dei piccoli e le difficoltà dei non autosufficienti presso la RSA Marina di Levante, a conferma che la presenza sul territorio ultracentenaria dell’Istituto è preziosa e fondamentale per la comunità delle colline metallifere e di Follonica in particolare. Ci auguriamo che diventi un appuntamento ricorrente, tale da arricchire tutti».

Musica, poesie, colori e sorrisi sono stati quindi il filo conduttore di una giornata semplice ma dal significato profondo, nella quale la scuola, le famiglie e il territorio si sono incontrate per celebrare il ruolo prezioso dei nonni e ricordare quanto un piccolo gesto abbia il potere di far sentire ogni persona parte della comunità.

Presenti anche alcuni ospiti della RSA di Massa Marittima e il direttore dell’istituto Renato Vanni.