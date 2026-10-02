GROSSETO – Costi di produzione elevati, energia, inflazione, instabilità dei mercati e gli effetti sempre più pesanti degli eventi climatici. Le imprese agricole si trovano a fronteggiare una situazione che mette a rischio redditività e competitività. Per Confagricoltura Grosseto non è più tempo di interventi ordinari, ma servono strumenti straordinari e flessibili per sostenere il settore.

Da qui la valutazione positiva sull’iniziativa del Governo italiano nei confronti della Commissione europea, affinché l’inflazione e l’aumento dei costi vengano adeguatamente considerati nel quadro delle regole europee. “L’agricoltura sta attraversando una fase particolarmente complessa – sottolinea il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi –. Le aziende devono fare i conti con costi produttivi elevati, in particolare sul fronte energetico, con l’instabilità dei mercati e con gli effetti delle condizioni climatiche avverse. In questo scenario è necessario che le istituzioni europee e nazionali mettano a disposizione strumenti adeguati per accompagnare le imprese e preservarne la capacità produttiva.”

Confagricoltura Grosseto rilancia quindi la richiesta di prorogare e ampliare la portata del Temporary Framework, il quadro temporaneo europeo che consente agli Stati membri di adottare, in situazioni eccezionali, misure straordinarie di sostegno alle imprese con maggiore flessibilità rispetto alle normali regole sugli aiuti di Stato.

“Grazie al nostro presidente nazionale Massimiliano Giansanti, di cui salutiamo con favore la conferma alla guida del Copa Cogeca e in rappresentanza di 22 milioni di agricoltori europei, è stato richiesto – prosegue Tocchi – che nella definizione degli strumenti di sostegno vengano considerati non soltanto i danni diretti subiti dalle aziende, ma anche quelli indiretti, l’inflazione e la crescita dei costi di produzione. È necessario intervenire in particolare sul fronte energetico, attraverso strumenti che consentano alle imprese di mantenere la propria competitività”.

Tra le misure indicate da Confagricoltura figurano sgravi fiscali, previdenziali e creditizi, insieme alla possibilità di aumentare la copertura dei maggiori costi sostenuti dalle imprese, arrivando fino al 100% nei casi previsti dagli strumenti di intervento.

Confagricoltura Grosseto chiede inoltre di valutare una proroga o una sospensione temporanea di alcuni adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in materia ambientale, con l’obiettivo di alleggerire, in una fase di difficoltà economica, il peso burocratico e finanziario sulle aziende agricole.

“Il settore primario – conclude Tocchi – è strategico per l’economia, per la sicurezza alimentare e per la tenuta dei territori. Servono condizioni che permettano alle imprese di continuare a investire e produrre. Un Temporary Framework più ampio e flessibile può rappresentare uno degli strumenti per affrontare questa fase e dare ossigeno alle aziende.”

Carlo Sestini – Ufficio stampa Confagricoltura Grosseto