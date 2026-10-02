GROSSETO – A seguito della conferma, in data 2 ottobre, di un caso di Dengue in una persona che ha soggiornato nel territorio comunale, il Comune di Grosseto, su indicazione dell’Azienda Usl, ha disposto un intervento straordinario di disinfestazione per ridurre la presenza della zanzara tigre e prevenire il rischio di trasmissione.

2.00 alle ore 5.30 di sabato 3 ottobre, salvo rinvio in caso di condizioni meteorologiche avverse, e interesserà alcune vie e piazze del centro storico di Grosseto, con trattamenti sia nelle aree pubbliche sia nelle pertinenze private. QUI TROVI L’ORDINANZA COMPLETA L’intervento sarà effettuato dalle orealle oredi, salvo rinvio in caso di condizioni meteorologiche avverse, e interesserà alcune vie e piazze del, con trattamenti sia nellesia nelle

Le zone interessate dalla disinfestazione e le indicazioni del Comune

Durante la disinfestazione i residenti dovranno rimanere al chiuso con porte e finestre chiuse, sospendere gli impianti di ricambio dell’aria, tenere al riparo gli animali domestici e proteggere o raccogliere frutta e verdura presenti all’esterno.

Le zone interessate saranno Via Cristoforo Colombo, Via Antonio Paglialunga, Piazza Randolfo Pacciardi, Piazza della Palma, Via Solferino, Via Aurelio Saffi, Via Giuseppe Garibaldi, Chiasso degli Zuavi, Via San Martino, Via Massimo d’Azeglio, Via degli Aldobrandeschi, Via Galileo Galilei, Piazza Benedetto Mensini, Via Carlo Lorenzo Ginori, Piazza Esperanto, Via Bettino Ricasoli, Piazza del Duomo, Vicolo del Duomo, Via Fabio Filzi, Via San Martino, Via Corsini, Chiasso Franchini, Via Palestro, Via Daniele Manin, Piazza Dante Alighieri, Piazza del Mercato e Piazza del Sale.

Gli addetti effettueranno anche controlli porta a porta per individuare ed eliminare eventuali focolai larvali. Residenti, amministratori condominiali e attività interessate sono pertanto tenuti a consentire l’accesso alle aree esterne private.

Il Comune invita la cittadinanza alla massima collaborazione e a seguire le indicazioni degli operatori incaricati.