FOLLONICA. Protesta degli studenti del liceo scientifico di Follonica nella mattinata di oggi, venerdì 2 ottobre. Gli studenti delle classi dell’istituto hanno deciso di non entrare regolarmente a scuola e di riunirsi nel giardino per richiamare l’attenzione su una serie di problemi che, secondo quanto segnalato dai ragazzi, riguardano i servizi e l’accesso all’edificio scolastico.

Tra le principali criticità indicate dagli studenti c’è quella dei bagni: al momento, secondo quanto riferito dai ragazzi, ne sarebbero utilizzabili soltanto quattro su dodici.

A questo si aggiunge la questione dell’orario di apertura della scuola. Gli studenti spiegano che in precedenza era possibile accedere all’istituto già dalle 7.30, mentre adesso l’ingresso sarebbe consentito soltanto dalle 8. Una situazione che crea particolari difficoltà ai ragazzi che raggiungono Follonica con i mezzi pubblici e che, arrivando con largo anticipo, sono costretti ad attendere all’esterno.

Una problematica che gli studenti ritengono ancora più importante in vista dell’arrivo della stagione invernale, quando le condizioni meteorologiche renderanno più difficile aspettare fuori dall’edificio prima dell’apertura.

Tra le questioni sollevate durante la protesta ci sono inoltre l’assenza dei distributori automatici e, secondo quanto segnalato dagli studenti, la mancanza di un punto acqua potabile.

Per manifestare il proprio disagio, questa mattina gli studenti hanno quindi scelto di rimanere nel giardino del liceo, chiedendo che venga trovata una soluzione alle criticità segnalate.