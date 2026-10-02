Foto di repertorio

ROCCASTRADA – Tutto pronto a Roccastrada per ospitare la nutrita delegazione di cittadini di Zeiskam, il comune tedesco di circa 2.000 abitanti situato nel circondario di Germesheim nell’ovest della Germania, vicinissimo al confine con la Francia, gemellato da 25 anni con il comune di Roccastrada. Arriveranno infatti domenica 4 ottobre circa 30 cittadini tedeschi che soggiorneranno per una settimana nel territorio roccastradino.

L’incontro consolida una storica amicizia tra i due comuni che nel corso del tempo hanno dato spazio a numerose attività di scambio culturale con visite reciproche, ma quest’anno la visita dei gemelli tedeschi riserva qualcosa di speciale, perché sarà l’occasione anche formale di suggellare il 25° anniversario del patto di gemellaggio, con un programma ricco di appuntamenti sul territorio comunale ma che si estenderà ad altre eccellenze della provincia ed oltre.

Il rinnovato Comitato per i gemellaggi di Roccastrada, in collaborazione con le Pro Loco e altre associazioni dell’intero territorio comunale, è all’opera già da tempo per organizzare il soggiorno dei gemelli tedeschi all’insegna della tradizione, del buon cibo e del divertimento. Accanto all’evento istituzionale che consisterà nella riunione del Consiglio Comunale straordinario di venerdì 9 ottobre in cui verrà celebrato l’anniversario del gemellaggio, sono molte le occasioni in cui gli ospiti potranno visitare il territorio ed assaggiare i suoi prodotti tipici.

Questo il programma della visita: l’arrivo della delegazione tedesca è previsto per domenica 4 in serata. Lunedì 5 e martedì 6 sono in programma due gite giornaliere rispettivamente all’Isola d’Elba ed a Siena e San Gimignano organizzate autonomamente.

Mercoledì 7, in collaborazione con il Comitato Gemellaggi e le associazioni, è previsto un tour del territorio comunale alla scoperta dei borghi e di alcune aziende di eccellenza, con una visita guidata accompagnata da una degustazione all’oleificio Ol.Ma. e, per chiudere la giornata, una cena con concerto al Circolo Arci Confraternita di Roccastrada a cura del Coro dei Concordi.

Giovedì 8 la delegazione organizzerà autonomamente una visita alla città di Grosseto e dintorni, mentre venerdì 9 si terrà il momento istituzionale con il Consiglio Comunale straordinario nel quale verrà celebrato il 25° anniversario del gemellaggio, al quale seguirà un pranzo a Roccastrada.

A margine del Consiglio Comunale, a suggellare l’amicizia tra le due cittadine, verrà apposta una targa commemorativa ad una panchina in Piazza XXV Aprile, a fianco della pianta di olivo messa a dimora in occasione dell’anniversario di gemellaggio con la cittadina francese di Artannes sur Indre.

Nel pomeriggio i gemelli tedeschi si sposteranno a Torniella per visitare un’azienda artigianale, a cui seguirà un’apericena organizzata dalla Pro Loco Piloni/Torniella ed, in finale di serata, il concerto della Banda Filarmonica di Torniella.

Sabato 10 al mattino visita a Castiglione della Pescaia con rientro il pomeriggio a Roccatederighi per la visita del centro storico, un aperitivo a cura dell’Associazione Paesaggi Culturali ed una cena organizzata dalla locale Pro Loco per finire con un concerto del coro di Roccatederighi. Domenica 11 la delegazione tedesca ripartirà per il rientro a Zeiskam.

“In un momento nel quale la situazione internazionale è segnata da forti tensioni – queste le parole del sindaco Francesco Limatola – vogliamo cogliere l’occasione per rinforzare i rapporti che ci legano con i gemelli tedeschi di Zeiskam, all’insegna della collaborazione, dei valori di integrazione politica, economica e culturale con la volontà di lanciare un messaggio di pace e fratellanza tra i popoli.

Per l’organizzazione della visita a Roccastrada dei cittadini tedeschi, il rinnovato Comitato per i Gemellaggi e per i Rapporti Internazionali ha richiesto la collaborazione alle associazioni del territorio che hanno risposto in maniera esemplare, mettendosi a disposizione per cercare di allietare loro il soggiorno sul nostro territorio. E grazie alla rete del mondo del volontariato, che approfitto per ringraziare, siamo riusciti a mettere a punto un programma che prevede momenti di valorizzazione delle nostre eccellenze geografiche, storiche, culturali e culinarie”.