GROSSETO – Emanuele Labate della Stefan si aggiudica, dopo un concitato finale, il trofeo Città di Grosseto, gara di ciclismo amatoriale targata Team Marathon Bike, con il patrocinio della Provincia e Comune di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e dalla ditta Autrasporti f.lli Rosi.

La manifestazione firmata Acsi ha preso il via da Roselle, poi il passaggio a Braccagni, Bozzone, Macchiascandona, Ponti di Badia, Grilli, Lupo, Bozzone, Braccagni e l’arrivo come detto nel durissimo e spettacolare strappo degli scavi di Roselle. Al via si sono presentati 72 atleti alcuni di altissimo livello del panorama di ciclismo amatoriale. E’la prima volta che Emanuele Labate vince una corsa in maremma è l’ha fatta da grande atleta quale è. La cronaca della gara ha visto una partenza velocissima con i soliti tentativi di fuga sino all’attacco di Roberto Basile con Pietro Capuccilli e Angelo Del Sesto. E’ stata questa l’azione che ha caratterizzato la gara, durata una trentina di chilometri. Poi i due sono stati raggiunti da una ventina di corridori a circa a quindici chilometri dal traguardo.

All’entrata di Roselle è partito forte il “gioiellino” del gruppo Stefan. Un forcing deciso quello di Labate, che è arrivato presto ad avere circa 35 secondi di vantaggio, decisamente buono, ma c’era da affrontare gli ultimi metri della strada che porta agli Scavi con punti di pendenza davvero impegnativi. Qui la grande volata di Angelo Del Sesto, atleta di spicco della società Faga Gioielli di Isernia, ha permesso di raggiungere Labate, cui è andata la vittoria dopo una consultazione del fotofinish.

“Soddisfatto del bellissimo risultato – ha dichiarato il vincitore dopo il traguardo – e di come sono andate le cose durante tutto l‘arco della manifestazione. Pensavo che il margine di vantaggio fosse sufficiente, ma il forcing di Del Sesto è stato davvero impressionante e sono riuscito ad avere la meglio per pochi centimetri”.

Questi i premiati delle rispettive categorie: Mikel Demiri, Angelo Del Sesto, Gioacchino Arcara, Andrea Amorevoli, Valerio Sarti che si è aggiudicato anche la fascia, Stefano Ferruzzi, Enrico Burchietti, Fabio Alberi e tra le donne Valeria Graffeo.