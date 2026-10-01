GROSSETO – Un secondo ristorante McDonald’s aprirà a Grosseto entro la fine dell’anno. La nuova sede sarà all’interno del centro commerciale Aurelia Antica e l’obiettivo è riuscire ad aprire le porte già prima di Natale. L’investimento porterà anche nuove opportunità di lavoro: è prevista l’assunzione di 40 persone con contratti a tempo indeterminato, con una significativa presenza femminile.

Il progetto è stato presentato nel corso di un incontro conil sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Francesco Vanni, Real Estate McDonald’s, che ha seguito l’operazione, Stefania Ricci e William Govoni, che sarà il gestore del secondo punto McDonald’s di Grosseto.

La nuova apertura rappresenta un ulteriore investimento del gruppo sul territorio grossetano e andrà ad ampliare l’offerta commerciale dell’Aurelia Antica.

Particolare attenzione sarà dedicata all’occupazione. L’obiettivo annunciato è infatti quello di arrivare a 40 nuove assunzioni a Grosseto, tutte con contratto a tempo indeterminato, creando così nuove opportunità lavorative legate all’apertura del ristorante.

Il nuovo locale arriva nell’anno in cui McDonald’s celebra i 40 anni di presenza in Italia. La catena conta oggi circa 850 ristoranti sul territorio nazionale e ha in programma 64 nuove aperture.

Per Grosseto sarà il secondo ristorante McDonald’s, con l’apertura prevista entro la fine del 2026 e la possibilità di anticipare l’inaugurazione alle settimane precedenti il Natale.