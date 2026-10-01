GROSSETO – Nell’ottavo centenario della morte di Francesco d’Assisi, la Diocesi di Grosseto, attraverso l’Ufficio per la pastorale culturale, ha scelto di dedicare l’XI edizione della Settimana della Bellezza a un tema che l’esperienza umana non smette di interrogare: la morte, e il modo in cui Francesco ha insegnato a chiamarla «sorella».

Da un lato la morte, spesso rimossa o edulcorata dall’immaginario contemporaneo; dall’altro la testimonianza di Francesco, che davanti alle tombe dei propri cari, così come davanti al proprio transito, ha lasciato un abbandono sereno e fiducioso al Padre. Un tema che, nelle intenzioni della Diocesi, non vuole essere un esercizio teorico, ma uno spazio di incontro — attraverso testimonianze, arte figurativa, cinema, teatro — per riscoprire che la fede cristiana è un’esperienza di vita e di consolazione, capace di guardare oltre anche nella perdita.

La parola del vescovo Bernardino

«Dei santi abbiamo talvolta delle immagini da film, edulcorate, come se fossero stati santi già da bambini… No! Quanta lotta anche per loro! Quanto discernimento! Quante decisioni per far entrare il Signore nella loro vita».

«È stato così anche per Francesco d’Assisi, di cui quest’anno celebriamo gli otto secoli dalla sua morte. Perché celebrare un anniversario che ha a che fare con “l’appuntamento” che più di tutti temiamo? Da un lato perché il Poverello ci ha lasciato una testimonianza su come morire: in un abbandono sereno e fiducioso al Padre e in una logica di fraternità che lo ha portato a chiamare anche la morte “sorella”. Dall’altro perché davanti alle tombe dei nostri cari nasce un interrogativo grande e forte, che è quello della vita».

«Auspico che ognuno — indipendentemente dal proprio cammino di ricerca e di fede — possa sentirsi provocato e invitato a partecipare agli appuntamenti che vengono proposti, distribuiti in orari diversi proprio per consentire una partecipazione più ampia».

Tre appuntamenti in un mese

Come già nell’edizione 2024, la Settimana della Bellezza non si concentra in un unico blocco di giorni, ma si articola in tre momenti, per consentire una partecipazione più ampia e diversificata:

• Il 3 ottobre, l’anteprima: una serata di preghiera nel ricordo del beato transito di San Francesco d’Assisi, con processione dalla Chiesa di San Francesco alla Cattedrale.

• Dal 24 al 31 ottobre, il cuore della Settimana: incontri, mostre, spettacoli e momenti di preghiera che si susseguono ogni giorno tra Cattedrale, Chiesa di San Francesco, Sala Friuli, Polo Culturale Le Clarisse e altre sedi cittadine.

• Il 6 novembre, la chiusura: l’incontro con fra’ Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa, per riflettere sul legame tra Francesco, la Terra Santa e la speranza di oggi.

«Con questa proposta desidereremmo che dalla logica ‘del doman non v’è certezza’ si potesse tornare a dire in questo tempo storico che la vita e la morte sono realtà che chiamano in causa tutta la nostra persona – dicono Marcello Campomori e don Pier Mosetti per l’ufficio diocesano di pastorale culturale – L’esperienza di Francesco d’Assisi è davanti a noi non come una meta irraggiungibile, ma come uno specchio nel quale riflettere la nostra umanità.

Tutti gli appuntamenti della Settimana, a partire dal ricordo del suo beato transito, desiderano essere una offerta che facciamo a ciascuno perché, nella situazione di vita in cui si trova, possa sentirsi interpellato da questa provocazione alla vita, che risiede anche nel non nascondere la dimensione della morte. Per noi cristiani la morte non è l’ultima parola; l’ultima parola è ancora la vita».

«La Settimana della Bellezza è ormai un appuntamento importante per la nostra città, capace ogni anno di mettere in dialogo cultura, arte e fede. L’edizione di quest’anno affronta un tema universale e profondamente umano come quello della morte, scegliendo però di guardarlo dalla prospettiva di Francesco d’Assisi e della sua capacità di considerarla “sorella”, trasformando così la riflessione sulla fine in una provocazione alla vita. – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti.

Come Comune siamo orgogliosi di sostenere e coorganizzare una manifestazione che porta a Grosseto occasioni di confronto, testimonianze e appuntamenti di grande valore, coinvolgendo non solo il pubblico ma anche tanti giovani e le scuole del territorio. Quest’anno la Settimana assume inoltre un significato speciale perché si inserisce nelle celebrazioni per gli otto secoli dalla morte di San Francesco ed è dedicata alla memoria di don Roberto Nelli, che per tanti anni ne è stato una figura fondamentale. Ringraziamo la Diocesi di Grosseto, l’Ufficio per la pastorale culturale, Fondazione Crocevia e tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del programma».

«La Fondazione Polo Universitario Grossetano partecipa alla speciale edizione della Settimana della Bellezza dedicata a San Francesco con la conferenza sui francescani in Maremma durante il Medioevo; il professor Roberto Farinelli incontrerà gli studenti per approfondire il tema della loro presenza costante e particolarmente significativa per la nostra società. Il ruolo del presidio accademico sul territorio è proprio questo: ricercare, analizzare e restituire elementi che siano di stimolo per la crescita della collettività», ha dichiarato la presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano Gabriella Papponi Morelli.

Le mostre

Dal 24 ottobre al 6 dicembre 2026, ingresso gratuito, il Polo Culturale Le Clarisse (via Vinzaglio) ospita due mostre:

• Federico Busonero, «La terra che resta. Vedere la memoria» — mostra fotografica a cura di Giovanni Gazzaneo, Edoardo Milesi e Mauro Papa.

• Bruno Ceccobelli e Omar Galliani, «Dare volto a Francesco».

Orari: giovedì-venerdì 10.00-13.00 / 17.00-20.00; sabato-domenica 10.00-13.00 / 16.00-19.00.

Gli ospiti

Tra le personalità che intervengono in questa edizione: fra’ Roberto Pasolini, Ofm Cap., biblista e predicatore della Casa Pontificia, che apre la Settimana il 24 ottobre; il fotografo Federico Busonero; suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte e fondatrice delle Monache dell’Adorazione Eucaristica; Pierluigi Vito, autore del libro «Nel cuore del figlio»; Fulvio Scaglione, direttore di InsideOver; Guidalberto Bormolini, sacerdote, teologo e tanatologo, fondatore della comunità Tutto è vita; fra’ Andrea Pighini e l’eremita diocesana Daniela Carducci; i giovani della Cittadella della Pace di Rondine; Roberto Farinelli, archeologo medievista dell’Università di Siena; lo storico Piero Simonetti, autore del libro sul convento di San Francesco di Grosseto, in dialogo con la prof.ssa Tamara Gigli; i ragazzi di Madre Elvira della Comunità Cenacolo – Fraternità di Nazareth; fra’ Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa, con Giovanni Gazzaneo, presidente di Fondazione Crocevia, ed Elena Bolognesi, direttrice delle Edizioni Terra Santa.

Il teatro e il cinema

Sabato 31 ottobre, al Teatro degli Industri, il recital biblico «Il padre misericordioso», a cura dei ragazzi della Comunità Cenacolo di Madre Elvira. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e ritiro dei biglietti, dal 15 ottobre, alla Libreria Paoline di Grosseto.

Lunedì 26 ottobre, alla Multisala Aurelia Antica, la proiezione di «Cinque secondi» (2025) di Paolo Virzì, con dibattito a cura di Alessio Brizzi, esperto di cinema.

Le scuole

Come nelle scorse edizioni, la Settimana della Bellezza dedica numerosi appuntamenti mattutini agli studenti delle scuole superiori grossetane, che incontrano gli stessi relatori proposti al pubblico serale: dal fotografo Federico Busonero agli storici, dai teologi ai giornalisti, fino ai giovani di Rondine e al Custode di Terra Santa.

Le location

Cattedrale e Chiesa di San Francesco, Sala Friuli, Polo Culturale Le Clarisse, Museo Archeologico e d’Arte della Maremma / Museo d’Arte Sacra della Diocesi di Grosseto (piazza Baccarini), Sala Pegaso del Palazzo della Provincia, Multisala Aurelia Antica, Sala Eden al Bastione Garibaldi (Mura Medicee), Aula Magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano, Piazza Duomo, Teatro degli Industri.

Con chi

La Settimana della Bellezza è promossa dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto, da Fondazione Crocevia, la coorganizzazione del Comune di Grosseto e con la collaborazione di: Fondazione G. Chelli, il quotidiano Avvenire con la rivista mensile Luoghi dell’Infinito, Fondazione Terra Santa e Custodia di Terra Santa, Fondazione Polo Universitario Grossetano, Polo Culturale Le Clarisse (Fondazione Grosseto Cultura), il Maam.

L’edizione di quest’anno è inoltre dedicata alla memoria di don Roberto Nelli, che per anni ne è stato il motore, deceduto lo scorso 16 luglio, con il motto «Lasciamoci coinvolgere tutti, perché tutti abbiamo bisogno di Bellezza».

Gli sponsor

Un ringraziamento particolare va a The Rada Zocco Foundation main sponsor di questa edizione. Si ringraziano inoltre: Conad, Antonio Lauria, Nuova Solmine, Consorzio Tutela del Pecorino Toscano DOP, Hotel Granduca, Cielo Verde Camping Village, Aurelia Antica Multisala, Farmacia La Rugginosa, Libreria Paoline, Podere 414 e Video Grafica 01.

Come seguire la Settimana

Oltre che sul settimanale diocesano Toscana Oggi, gli appuntamenti si possono seguire sul sito www.diocesidigrosseto.it, sulla pagina Facebook Settimana della Bellezza – Grosseto e su www.fondazionecrocevia.it. Per informazioni: [email protected].

Il programma dettagliato

Sabato 3 ottobre

Chiesa Cattedrale, piazza Duomo ore 21.00 — Anteprima della Settimana della Bellezza

Serata di preghiera nel ricordo del beato transito di San Francesco d’Assisi. Animano fra’ Matteo Brena, Ofm, e la famiglia francescana di Grosseto. Ritrovo alle ore 20.40 alla Chiesa di San Francesco, per raggiungere in processione la Cattedrale.

Sabato 24 ottobre

Sala Conferenze, Polo Culturale Le Clarisse, via Vinzaglio ore 10.00 — La terra che resta. Vedere la memoria

Gli studenti incontrano il fotografo Federico Busonero. A seguire visita alle mostre della Settimana della Bellezza. Date riservate alle scuole superiori per la visita con Federico Busonero: 29, 30 e 31 ottobre (massimo due classi al giorno; primo turno ore 10.00, secondo turno ore 10.40). Prenotazioni tramite la referente della scuola.

Sala Conferenze, Polo Culturale Le Clarisse ore 18.00 — Incontro con l’artista e inaugurazione delle mostre

Intervengono Federico Busonero, i curatori Giovanni Gazzaneo, Edoardo Milesi e Mauro Papa, ed Elena Bolognesi, direttrice delle Edizioni Terra Santa.

Chiesa San Francesco, piazza San Francesco ore 21.00 — Abbastanza piccoli per vivere e per morire. Francesco e la grazia del limite — Apertura della Settimana della Bellezza

Con fra’ Roberto Pasolini, Ofm Cap., biblista, predicatore della Casa Pontificia.

Domenica 25 ottobre

Museo Archeologico e d’Arte della Maremma – Museo d’Arte Sacra della Diocesi di Grosseto, piazza Baccarini 3 ore 16.30 — Tra arte e devozione: San Francesco nelle opere del Museo di Arte Sacra della Diocesi di Grosseto

Visita guidata gratuita con prenotazione obbligatoria (durata 1 ora); sarà ripetuta domenica 1 novembre, ore 16.30. Info e prenotazioni: 0564 488752 o [email protected]. Per le scuole superiori, visite guidate il 27, 28, 29 e 30 ottobre alle ore 11.00, tramite le referenti di scuola.

Sala Friuli, piazza San Francesco ore 17.30 — La forza dell’immagine nella storia del francescanesimo

Incontro con fra’ Mario Panconi, Ofm, studioso di arte e iconografia francescana, direttore di Studi Francescani.

Sala Friuli, piazza San Francesco ore 21.00 — Francesco e la rinascita dell’arte

Incontro con suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte e fondatrice delle Monache dell’Adorazione Eucaristica.

Lunedì 26 ottobre

Sala Friuli, piazza San Francesco ore 10.00 e 17.00 — Nel cuore del figlio. Una storia di morte e di vita

Incontro con Pierluigi Vito, autore del libro «Nel cuore del figlio» (la mattina per gli studenti, il pomeriggio aperto a tutti).

Sala Pegaso, Palazzo della Provincia di Grosseto, piazza D. Alighieri ore 10.00 — Francesco e la rinascita dell’arte

Gli studenti incontrano suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte e fondatrice delle Monache dell’Adorazione Eucaristica.

Multisala Aurelia Antica, via Aurelia Antica ore 21.00 — Cinque secondi (2025), un film di Paolo Virzì

Proiezione e dibattito con Alessio Brizzi, esperto di cinema. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: [email protected] (nome, cognome e telefono).

Martedì 27 ottobre

Sala Friuli, piazza San Francesco ore 10.00 e 21.00 — Parlare al Sultano: le comunità cristiane tra morte e rinascita nel Medio Oriente

Incontro con Fulvio Scaglione, direttore di InsideOver, testata di politica internazionale e geopolitica (la mattina per gli studenti, la sera aperto a tutti).

Mercoledì 28 ottobre

Sala Eden, Bastione Garibaldi, Mura Medicee ore 10.00 — Con Francesco: oltre il limite la pace

Incontro per gli studenti delle scuole superiori sul senso profondo della vita e dei propri limiti, a cura dei Frati Minori di Toscana.

Sala Friuli, piazza San Francesco

ore 21.00 — Quando si scopre che la morte può anche essere sorella

Incontro con Guidalberto Bormolini, sacerdote, teologo, tanatologo, antropologo, fondatore della comunità Tutto è vita.

Giovedì 29 ottobre — Giornata di preghiera

Chiesa San Francesco, piazza San Francesco

ore 10.00 — Meditazione guidata

A cura di fra’ Andrea Pighini, Ofm Cap., e Daniela Carducci, eremita diocesana di Firenze.

Chiesa San Francesco, piazza San Francesco

ore 17.00 — Adorazione eucaristica accompagnata

Chiesa San Francesco, piazza San Francesco

ore 21.00 — Fratelli voglio portarvi tutti in paradiso

Oratorio sacro, con letture e canti, a cura di fra’ Andrea Pighini, Daniela Carducci, Alexander Schulze, Bianca-Maria Schulze, Lorafe Cayaban.

Sala Friuli, piazza San Francesco

ore 10.00 — La scelta

Gli studenti incontrano i giovani di Rondine, Cittadella della Pace: davanti al conflitto, alla ferita e persino alla morte, si può scegliere come stare nella vita e come guardare l’altro.

Venerdì 30 ottobre

Aula Magna, Fondazione Polo Universitario Grossetano, via Ginori

ore 10.00 — Sulle tracce dei francescani nel Medioevo: origini e diffusione del movimento nell’area grossetana

Gli studenti incontrano Roberto Farinelli, docente associato e archeologo del Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena.

Sala Friuli, piazza San Francesco

ore 17.00 — Memorie del convento di San Francesco di Grosseto dello storico Francesco Anichini (1751)

Spogli, inventari, regesti, documenti. Presentazione del libro di Piero Simonetti; dialoga con l’autore la prof.ssa Tamara Gigli.

Sabato 31 ottobre

Piazza Duomo

ore 17.00 — In compagnia dei santi e di Mago Magone

Pomeriggio di animazione per bambini e famiglie (in caso di pioggia, iniziativa in Sala Friuli).

Teatro degli Industri

ore 21.00 — Il padre misericordioso

Recital biblico a cura dei ragazzi di Madre Elvira, Comunità Cenacolo – Fraternità di Nazareth. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria; ritiro dei biglietti dal 15 ottobre alla Libreria Paoline di Grosseto.

Venerdì 6 novembre

Sala Friuli, piazza San Francesco

ore 10.00 — Terra Santa e Francesco: rimanere per continuare a sperare

Gli studenti incontrano fra’ Francesco Ielpo, Ofm, Custode di Terra Santa; Giovanni Gazzaneo, presidente di Fondazione Crocevia; Elena Bolognesi, direttrice delle Edizioni Terra Santa.

Chiesa San Francesco, piazza San Francesco

ore 21.00 — Terra Santa e Francesco: rimanere per continuare a sperare

Incontro con fra’ Francesco Ielpo, Ofm, Custode di Terra Santa; Giovanni Gazzaneo, presidente di Fondazione Crocevia; Elena Bolognesi, direttrice delle Edizioni Terra Santa.

Settimana della Bellezza – Grosseto

[email protected] | www.diocesidigrosseto.it | www.fondazionecrocevia.it