GROSSETO – Pugni, spinte e poi bottiglie spaccate usate come armi. È quanto accaduto ieri sera nella rissa in via Roma, a Grosseto, scoppiata davanti a un ristorante a metà della strada: una persona è rimasta ferita e sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza.

«Alle 23.30 ho sentito grida e urla e sono uscito a vedere – racconta Luca, che abita nella via e che ha girato un video dell’aggressioneri -. Mi sono trovato davanti persone che si spingevano e si picchiavano, scaraventandosi contro il muro e contro le auto in sosta».

La rissa in via Roma ripresa in un video

Nel video della rissa girato da Luca si vedono chiaramente i pugni, anche in pieno volto. A essere coinvolte sono tra le 15 e le 20 persone, quasi tutte uomini e un paio di donne. A un certo punto, quando le mani non sono bastate più, sono passati alle bottiglie spaccate usate come armi.

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I residenti: «Non è una novità»

Per chi vive nella zona, però, non si tratta di un episodio isolato. «Qui non è una novità» sottolinea Luca «Sempre nello stesso posto perlatro. Servono controlli nella via e nei locali. E chi non rispetta le regole va fatto chiudere».

Una situazione che esaspera il quartiere. «Siamo stanchi – affermano alcuni residenti -. Tra spaccio, ubriachi e risse, non è possibile che a essere sotto scacco siamo noi, carcerati in casa nostra dopo una certa ora».