CASTEL DEL PIANO – Il Comune garantisce l’assistenza dei bambini delle scuole primaria e dell’infanzia mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario scolastico.

Dal 1° ottobre, gli educatori specializzati della cooperativa Solidarietà Il Quadrifoglio accolgono bambine e bambini anticipando di mezz’ora l’orario di entrata e posticipando quello di uscita. Riprende così il servizio di pre e post scuola a Castel del Piano, pensato per sostenere le famiglie nella conciliazione tra impegni lavorativi e orari scolastici.

Un educatore o educatrice accoglierà i bambini dalle ore 7.30 alle 8.00, mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni, e sarà presente anche nel pomeriggio per i trenta minuti successivi all’orario di uscita.

«Anche per l’anno scolastico 2026/2027 – commenta Arianna Arezzini, vicesindaca del Comune di Castel del Piano – abbiamo voluto dare una mano concreta alle famiglie. È un piccolo aiuto che limita le difficoltà organizzative di mamme e babbi che lavorano e, contemporaneamente, garantisce un’assistenza professionale ai bambini».