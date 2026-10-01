GROSSETO – «La maggioranza mercoledì ha fatto saltare il numero legale e, insieme alle mozioni delle opposizioni, sono saltati anche alcuni atti della propria Giunta» esordisce De Martis, capogruppo di Grosseto città aperta, in Consiglio comunale.

Tra gli atti saltati, ricorda De Martis, c’è la delibera che completa la variante del Peep di via de Barberi. «Verrebbero spostate le volumetrie di due lotti nell’area del Pizzetti, in via Edgardo Sogno. Il voto è rinviato, quantomeno ci sarà qualche settimana in più per discuterne – puntualizza – Il primo nodo è la localizzazione di quei volumi: circa quaranta appartamenti e 131 nuovi abitanti virtuali, su un’area comunale tra via Sogno e via Scotti, tutti in edilizia residenziale convenzionata».

«L’inazione del Comune diventa un argomento per giustificare la cementificazione dell’area»

Quell’area oggi è libera. «Un’area verde, e la destinazione urbanistica prevede un impianto sportivo – ricorda De Martis – In Commissione ci è stato spiegato che quella previsione non è mai stata attuata e che proprio per questo l’area può essere destinata ad altro. Il paradosso è evidente: per anni il Comune ha lasciato inattuata una propria previsione e ora quella stessa inazione diventa un argomento per giustificarne la cementificazione».

«Tanto più che via Sogno non è imposta dal Pinqua, il Piano per la qualità dell’abitare varato nel 2020 dal governo dal quale sono arrivate le risorse per via de Barberi – ricorda – In Commissione è emerso che il finanziamento non verrebbe perso se quei quaranta appartamenti non fossero realizzati lì, o anche non fossero realizzati affatto. La delocalizzazione è una scelta dell’Amministrazione, sennonché negli atti portati in Consiglio non risulta una vera comparazione con altre aree comunali o spazi già compromessi da rigenerare».

«Alleggerire via de Barberi è comprensibile e necessario – sostiene De Martis – perché quello che nascerà in fondo alla via sarà un insediamento rilevante. Nei soli tre lotti comunali residui sono previsti circa 76 appartamenti e 245 abitanti virtuali, ai quali si aggiungeranno i sei lotti privati, con altre centinaia di residenti, su una strada già gravata da abitazioni, attività commerciali e dalla Cittadella dello studente».

«Due anni e ancora niente progetto di fattibilità»

«Spostare circa 130 residenti alleggerisce il carico – prosegue – ma non risolve il problema principale: la viabilità. Nel febbraio 2024 Comune e Provincia hanno sottoscritto un accordo per la bretella tra via de Barberi e l’Aurelia Sud. La Provincia mette a disposizione i terreni, mentre progettazione, finanziamento e realizzazione spettano al Comune».

«Sono passati oltre due anni e il Comune non ha ancora approvato il progetto di fattibilità – ricorda De Martis – In Commissione, dall’assessore all’urbanistica Rossi non sono arrivati tempi, risorse o un percorso definito, ma soltanto l’auspicio che prima o poi la bretella si farà. La viabilità di un quartiere con centinaia di nuovi residenti non può essere affidata alla speranza: serve sapere quando il progetto sarà approvato e quando l’opera potrà essere cantierata.

De Martis: «Politiche per la casa insufficienti, il bisogno resta enorme»

Poi De Martis si sofferma sul tema più grande. «Le politiche per la casa – specifica – Non contrapponiamo edilizia convenzionata, che nel regime comunale vigente può arrivare a nuclei con un reddito lordo familiare di circa 74 mila euro, ed edilizia popolare, per la quale la soglia di accesso è un ISEE non superiore a 16.500 euro. La prima serve, perché oggi anche una famiglia con due stipendi può trovarsi schiacciata tra affitti, mutui e prezzi ormai lontani dalle proprie possibilità. È quel ceto medio che negli ultimi anni si è impoverito e ha bisogno di una risposta».

«Ma esistono fragilità ancora più profonde – ricorda – Ci sono persone sole, anziani, nuclei monoreddito, lavoratori poveri, famiglie per le quali basta uno sfratto, una separazione o la perdita del lavoro per trasformare una difficoltà in emergenza. A Grosseto, secondo i dati del Sunia, l’ultimo bando Erp ha raccolto oltre 700 domande e nel biennio 2025-2026 gli alloggi assegnati sono stati circa cinquanta, quasi tutti nel 2025. È una distanza enorme tra bisogno e risposta pubblica».

«Ci sono gli interventi di edilizia pubblica in via Sforzesca, le Stiacciole, gli alloggi recuperati da EPG e i venti appartamenti di via Saffi. Sono interventi importanti, ma il bisogno resta enorme – ricorda De Martis – Per questo torna attuale una questione che sollevammo ripetutamente già nel 2021. Il PINQuA consentiva a Grosseto di presentare fino a tre proposte, ciascuna finanziabile fino a 15 milioni. Il Comune ne presentò una sola. Alla nostra domanda sul perché non tentare di ottenere più risorse, il sindaco rispose che per imprenditori e associazioni un’ulteriore progettualità avrebbe comportato uno «sforzo scarsamente sostenibile».

Il confronto con Pisa e Livorno

«Cinque anni dopo il confronto con due città vicine è inevitabile – elenca De Martis – Pisa ha ottenuto 30 milioni attraverso due proposte Pinqua e dichiara oggi 245 alloggi Erp riqualificati e 12 nuovi alloggi popolari costruiti e consegnati. Anche Livorno presentò due proposte ottenendo 28 milioni, impiegati tra l’altro per la riqualificazione di 187 alloggi Erp».

«Pisa e Livorno dimostrano che ulteriori candidature erano concretamente possibili e che il Pinqua poteva essere utilizzato anche per l’edilizia residenziale pubblica – rimarca De Martis – Grosseto ha invece scelto di procedere con una unica proposta e, per via de Barberi, di escludere l’edilizia popolare indirizzandosi esclusivamente sull’edilizia convenzionata. È una risposta utile per chi sta scivolando fuori dal mercato, ma non può sostituire l’edilizia popolare, che serve a chi dal mercato è già escluso».

«Quando oltre 700 famiglie chiedono un alloggio Erp – conclude – la fragilità abitativa non può essere trattata come un problema marginale. Servono risposte per chi fatica a restare nel mercato e per chi dal mercato non riesce più nemmeno a entrare. Una politica della casa deve tenere insieme entrambe le esigenze, senza lasciare indietro le famiglie più fragili».