GROSSETO – Ottobre parte con un tempo ancora molto mite in Maremma. Oggi, giovedì 1 ottobre, il cielo sarà più nuvoloso rispetto ai giorni scorsi, con schiarite alternate ad addensamenti e la possibilità di qualche locale rovescio soprattutto tra Metallifere e Amiata. Domani, venerdì 2 ottobre, la situazione migliorerà, con più sole e temperature che resteranno decisamente elevate per il periodo. Il Centro Funzionale Regionale conferma per oggi la possibilità di locali rovesci pomeridiani sulle Metallifere e sull’Amiata.

Oggi, giovedì 1 ottobre: nuvole e qualche rovescio nell’interno

A Grosseto 3BMeteo indica nubi sparse e schiarite, senza precipitazioni significative, con temperature tra 16 e 28 gradi. Nel nord della provincia, Follonica avrà valori tra 17 e 24 gradi, mentre a Massa Marittima si andrà dai 17 ai 25 gradi: proprio sulle Colline Metallifere non si può escludere qualche breve fenomeno pomeridiano.

Sull’Amiata, a Castel del Piano, temperature tra 15 e 24 gradi, con maggiore variabilità e possibilità di locali rovesci nell’area montana. Più stabile il sud della provincia: a Orbetello sono previsti 20-25 gradi, mentre sul Monte Argentario le massime saranno intorno ai 23 gradi. Mare generalmente poco mosso.

Domani, venerdì 2 ottobre: più sole e ancora caldo

Venerdì il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso e le condizioni risulteranno generalmente asciutte. A Grosseto sono attesi circa 16-28 gradi. A Follonica si passerà da 16 a 25 gradi, a Massa Marittima da 16 a 26. Sull’Amiata, a Castel del Piano, valori tra 17 e 24 gradi, mentre a Orbetello sono previsti 19-25 gradi. Sulla costa soffierà nel pomeriggio un Maestrale fino a moderato. Le temperature, secondo il CFR, resteranno ben sopra le medie del periodo.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo